В Череповце языковая студия проводила занятия с детьми, несмотря на запрет

В Череповце студия английского языка, несмотря на запрет властей, продолжала занятия с детьми. Нарушение было выявлено в ходе рейда мобильной группы, состоящей из сотрудников Роспотребнадзора, полицейских и работников местного самоуправления, сообщает официальный сайт города.

Как NewsVO сообщал ранее, с 31 января деятельность организаций детского дополнительного образования в очном формате была приостановлена. Соответствующее решение было принято на оперативном штабе по нераспространению коронавируса.

«Сотрудники многих кружков утверждают, что у них не образовательные программы, поэтому запрет их не касается. Но в постановлении четко указано: запрещено работать организациям, при которых созданы клубные формирования для несовершеннолетних. Это относится ко всем, кто открыл кружки или секции для детей», — рассказали cherinfo в мэрии города.

На образовательную организацию составили протокол за невыполнение правил поведения при угрозе возникновения ЧС. Материалы будут переданы в суд.