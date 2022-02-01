Глава Великоустюгского района написал заявление в полицию на местных журналистов

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин подал заявление в полицию о клевете. Чиновник уверен, что его оклеветали две журналистки — Антонида Смолина и Ольга Кульневская.

Женщины провели стрим, опубликованный в группе во «ВКонтакте» «Великий Устюг Инфо», в котором рассказали, как глава мог способствовать увольнению одной из них из муниципальной газеты «Советская мысль».

Стрим, организованный Антонидой Смолиной был посвящен Дню российской печати. Ольгу Кульневскую, с которой они работали в «Советской мысли», Антонида позвала на стрим как гостью. Во время эфира Кульневская рассказала об увольнении в 2016 году, которому, по её словам, способствовал Кузьмин.

«Меня вынудили уйти. Опять же господин Кузьмин… Дал указание: всех старых журналистов «Советской мысли» разогнать, поскольку они все вредные, упрямые, с ними спорить сложно, они отстаивают свое мнение и умеют отстаивать. Это у него получилось. Все наши разошлись… один, другой, третий. Они поувольнялись все. Новым редакторам было дано указание уволить Кульневскую и просто напросто мне создали такую жизнь, что… Я не буду называть имени редактора, она ходила за мной по коридору с листочком бумажки с ручкой и умоляюще говорила: «Ольга Павловна, ну, пожалуйста, ну напишите заявление об увольнении», — говорила Кульневская на стриме.

Спустя две недели после публикации видео, к Кульневской и Смолиной пришел участковый, который и сообщил о заявлении от Кузьмина. Глава района приложил к своему заявлению диск с записью стрима и привел цитату, которую считает клеветой.

«Кузьмин разогнал старый коллектив» — именно эта цитата не понравилась чиновнику. В заявлении он написал, что никаких указаний разгонять коллектив не давал и что это клевета.

Ольга Кульневская проработала в «Советской мысли» больше 15 лет. Так как газета обслуживала госконтракты и получала субсидии, в ней были ограничения на публикации. Но когда главой стал Кузьмин, по словам журналистов, давление стало очень сильным. Вплоть до того, что макеты полос показывались главе, и он говорил, что надо убрать, что добавить. Однако, личных конфликтов у Александра Кузьмина и Ольги Кульневской не было, пока однажды она не раскритиковала его работу в социальных сетях. Данная запись была опубликована также в официальном паблике «Советской мысли». Эта запись была потом удалена, якобы по требованию Кузьмина, но со своей страницы Ольга Кульневская ее не удалила.

На странице «ВКонтакте» Ольга Кульневская в 2016 году публиковала несколько записей, в которых упоминался Кузьмин. Одна из них интервью с депутатом Законодательного Собрания Вологодской области Николаем Егоровым. Интервью с Егоровым так и не вышло в «Советской мысли», так как «глава администрации Великоустюгского района Кузьмин Александр Владимирович своей властью запретил ставить этот материал на страницах „Советской мысли“, поскольку в нём негативно упоминается правительство области». Кроме этого, Кульневская критиковала Кузьмина за кадровые перестановки в редакции «Советской мысли».

Антонида Смолина также работала в „Советской мысли“. Она подготовила материал про закрытие детского сада в деревне Полотово.

«Ко мне обратились жители, которые рассказали, что детский сад закрывают, а им об этом сообщают в последний момент. Мало того, что закрывают, детей предлагали возить детей в соседнее село за 12 километров, где на тот момент половина дороги — это грунтовка, а автобуса не дают. Родителям предложили скооперироваться и возить детей самим в сад. Я об этом написала, материал пошел в верстку, полоса была сверстана, потом меня вызывает главред и говорит: «Тоня, надо немножечко переписать, у тебя как-то все так пессимистично и администрация такая плохая получается. Давай концовку перепишем и фотографию поменяем». Я отказалась, потому что в угоду администрации что-то переписывать — не в моих правилах. Разговор вроде бы закончился. На следующий день вызывает меня редактор и кладет перед мной полосу с правками, ручкой там все написано: где что убрать, где что заменить. И говорит: надо менять, иначе материал не пройдет. Я ответила, что снимайте. На следующее утро я прихожу на планерку с утра, а мне редактор: «Антонида, вы можете покинуть помещение. Мы с вами больше не сотрудничаем», — вспоминает Смолина.

Она обратилась в итоге к коллегам в другие СМИ. Материал был опубликован. В том числе на NewsVO. Антониде даже позвонили с «Первого канала». Туда приехала съемочная группа. Но журналистов встретили чиновники и директор детского сада. Они стали убеждать съемочную группу, что есть распоряжение о покупке автобуса и вся ситуация надумана.

Александр Кузьмин достаточно часто, по сравнению с другими главами районов, пишет заявления в полицию на журналистов и блогер. Он трижды обращался в полицию из-за постов во ‚ВКонтакте‘ великоустюгского журналиста Юрия Седелкова, одно заявление было написано блогера Ксению Сотникову. Но ни одно дело не дошло до суда. Ни одно из заявлений до суда не дошло.