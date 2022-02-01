Глава Великоустюгского района написал заявление в полицию на местных журналистов

01.02.2022 [Общество]

Глава Великоустюгского района Александр Кузьмин подал заявление в полицию о клевете. Чиновник уверен, что его оклеветали две журналистки — Антонида Смолина и Ольга Кульневская. 

Женщины провели стрим, опубликованный в группе во «ВКонтакте» «Великий Устюг Инфо», в котором рассказали, как глава мог способствовать увольнению одной из них из муниципальной газеты «Советская мысль».  

Стрим, организованный Антонидой Смолиной был посвящен Дню российской печати. Ольгу Кульневскую, с которой они работали в «Советской мысли», Антонида позвала на стрим как гостью. Во время эфира Кульневская рассказала об увольнении в 2016 году, которому, по её словам, способствовал Кузьмин.

«Меня вынудили уйти. Опять же господин Кузьмин… Дал указание: всех старых журналистов «Советской мысли» разогнать, поскольку они все вредные, упрямые, с ними спорить сложно, они отстаивают свое мнение и умеют отстаивать. Это у него получилось. Все наши разошлись… один, другой, третий. Они поувольнялись все. Новым редакторам было дано указание уволить Кульневскую и просто напросто мне создали такую жизнь, что… Я не буду называть имени редактора, она ходила за мной по коридору с листочком бумажки с ручкой и умоляюще говорила: «Ольга Павловна, ну, пожалуйста, ну напишите заявление об увольнении», — говорила Кульневская на стриме.

 

Спустя две недели после публикации видео, к Кульневской и Смолиной пришел участковый, который и сообщил о заявлении от Кузьмина. Глава района приложил к своему заявлению диск с записью стрима и привел цитату, которую считает клеветой.

«Кузьмин разогнал старый коллектив» — именно эта цитата не понравилась чиновнику. В заявлении он написал, что никаких указаний разгонять коллектив не давал и что это клевета.

Ольга Кульневская проработала в «Советской мысли» больше 15 лет. Так как газета обслуживала госконтракты и получала субсидии, в ней были ограничения на публикации. Но когда главой стал Кузьмин, по словам журналистов, давление стало очень сильным. Вплоть до того, что макеты полос показывались главе, и он говорил, что надо убрать, что добавить. Однако, личных конфликтов у Александра Кузьмина и Ольги Кульневской не было, пока однажды она не раскритиковала его работу в социальных сетях. Данная запись была опубликована также в официальном паблике «Советской мысли». Эта запись была потом удалена, якобы по требованию Кузьмина, но со своей страницы Ольга Кульневская ее не удалила. 

На странице «ВКонтакте» Ольга Кульневская в 2016 году публиковала несколько записей, в которых упоминался Кузьмин. Одна из них интервью с депутатом Законодательного Собрания Вологодской области Николаем Егоровым. Интервью с Егоровым так и не вышло в «Советской мысли», так как «глава администрации Великоустюгского района Кузьмин Александр Владимирович своей властью запретил ставить этот материал на страницах „Советской мысли“, поскольку в нём негативно упоминается правительство области». Кроме этого, Кульневская критиковала Кузьмина за кадровые перестановки в редакции «Советской мысли».

Антонида Смолина также работала в „Советской мысли“. Она подготовила материал про закрытие детского сада в деревне Полотово. 

«Ко мне обратились жители, которые рассказали, что детский сад закрывают, а им об этом сообщают в последний момент. Мало того, что закрывают, детей предлагали возить детей в соседнее село за 12 километров, где на тот момент половина дороги — это грунтовка, а автобуса не дают. Родителям предложили скооперироваться и возить детей самим в сад. Я об этом написала, материал пошел в верстку, полоса была сверстана, потом меня вызывает главред и говорит: «Тоня, надо немножечко переписать, у тебя как-то все так пессимистично и администрация такая плохая получается. Давай концовку перепишем и фотографию поменяем». Я отказалась, потому что в угоду администрации что-то переписывать — не в моих правилах. Разговор вроде бы закончился. На следующий день вызывает меня редактор и кладет перед мной полосу с правками, ручкой там все написано: где что убрать, где что заменить. И говорит: надо менять, иначе материал не пройдет. Я ответила, что снимайте. На следующее утро я прихожу на планерку с утра, а мне редактор: «Антонида, вы можете покинуть помещение. Мы с вами больше не сотрудничаем», — вспоминает Смолина.

Она обратилась в итоге к коллегам в другие СМИ. Материал был опубликован. В том числе на NewsVO. Антониде даже позвонили с «Первого канала». Туда приехала съемочная группа. Но журналистов встретили чиновники и директор детского сада. Они стали убеждать съемочную группу, что есть распоряжение о покупке автобуса и вся ситуация надумана.

Александр Кузьмин достаточно часто, по сравнению с другими главами районов, пишет заявления в полицию на журналистов и блогер.  Он трижды обращался в полицию из-за постов во ‚ВКонтакте‘ великоустюгского журналиста Юрия Седелкова, одно заявление было написано блогера Ксению Сотникову. Но ни одно дело не дошло до суда.  Ни одно из заявлений до суда не дошло.

Тэги: свобода слова, клевета, СМИ

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