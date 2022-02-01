В посёлке Климовское Череповецкого района произошёл пожар на территории бывшей птицефабрики

01.02.2022 [Происшествия]

В посёлке Климовское Череповецкого района на территории бывшей птицефабрики произошёл пожар. Сообщение о возгорании поступило 1 февраля в 4:21.

По данным ГУ МЧС по Вологодской области, площадь пожара составила четыре квадратных метра, пострадавших нет. Корреспонденту NewsVO в пресс-службе ведомства рассказали, что возгорание произошло в некой ёмкости. Что в ней хранилось — пока неизвестно. Причины устанавливаются.

Официальный сайт Череповца сообщает, что по информации, поступившей от местных жителей, пожару предшествовал хлопок. Предположительно мог загореться газгольдер.

Любопытно, что утром в соседней деревне Поповское в снегу застряла пожарная машина. Об этом сообщается в группе жителей посёлка Климовское в соцсети. С 6:30 до 8:00 водитель пытался выехать самостоятельно, но так и не смог этого сделать и ему на помощь пришла ещё одна пожарная машина. Неизвестно, принимал ли автомобиль участие в тушении пожара. В пресс-службе регионального ГУ МЧС корреспонденту NewsVO рассказали, что это могла быть машина подразделения, не относящегося к МЧС.

Как NewsVO сообщал ранее, птицефабрика принадлежала обанкротившейся организации «Череповецкий бройлер». В 2019 году предприятие продали ООО «Прод Торг» из Московской области по цене в 14 раз ниже изначальной. На территории птицефабрики работал один цех по убою и фасовке птицы.

Тэги: пожар, птицефабрика

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