В Череповце медцентр передал истории болезни в новую поликлинику только после жалоб в соцсетях

31.01.2022 [Общество]

Базу данных центра «Исток» передали в поликлинику № 7 Череповца после сигналов в соцсетях, сообщает Центр управления регионом. 

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце медицинский центр «Исток», перестав лечить горожан по полисам ОМС, вынудил их самостоятельно добывать свои истории болезни. 

Медцентр «Исток» в Зашекснинском районе Череповца с 1 января перестал лечить череповчан по системе ОМС. Эта новость неприятно удивила жителей Зашекснинского района, прикрепленных к «Истоку». Пациентов пришлось экстренно переводить в переполненную поликлинику № 7. К «Истоку» были прикреплены девять тысяч жителей Зашекснинского района Череповца. 

О том, что медцентр не будет принимать граждан по системе ОМС, стало известно в ноябре. Соответствующее предупреждение было направлено в Территориальный фонд ОМС Вологодской области.

Как стало известно «Речи», у частного медцентра в условиях пандемии просто стало не хватать ресурсов для оказания медпомощи большому потоку бесплатных пациентов.

В январе жители Череповца, переведенные из «Истока» в седьмую поликлинику, столкнулись с еще одной проблемой. Оказалось, медцентр не отправил медкарты открепившихся пациентов в поликлинику. Инвалидам, пенсионерам, больным людям предложили самостоятельно приходить в медцентр и скидывать истории болезни на флешку. Особенно тяжело в этом случае пришлось людям пожилого возраста. Некоторые из них даже не знают, что такое флешка. 

Озабоченные граждане обратились в департамент здравоохранения, где им принесли свои извинения.

«Некоторым гражданам пришлось самостоятельно обращаться в „Исток“, забирать свою медкарту и приносить ее новому лечащему врачу. Об этих неудобствах жители стали писать в социальных сетях. Наши специалисты зафиксировали около 40 жалоб. Мы сообщили о проблеме в региональный департамент здравоохранения, где и взяли вопрос на контроль», — прокомментировал руководитель Центра управления регионом Вологодской области Алексей Иванов.

В результате департаменту удалось договориться о передаче электронной базы. Сейчас все череповчане могут получить медпомощь в полном объеме. 

Тэги: департамент здравоохранения, Череповец

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