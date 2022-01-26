Череповецкий медцентр, переставший принимать по ОМС, вынудил людей самостоятельно добывать свои истории болезни

В Череповце медицинский центр «Исток», перестав лечить горожан по полисам ОМС, вынудил их самостоятельно добывать свои истории болезни.

Медцентр «Исток» в Зашекснинском районе Череповца с 1 января перестал лечить череповчан по системе ОМС. Эта новость неприятно удивила жителей Зашекснинского района, прикрепленных к «Истоку». Пациентов пришлось экстренно переводить в переполненную поликлинику № 7. К «Истоку» были прикреплены девять тысяч жителей Зашекснинского района Череповца.

О том, что медцентр не будет принимать граждан по системе ОМС, стало известно в ноябре. Соответствующее предупреждение было направлено в Территориальный фонд ОМС Вологодской области.

Как стало известно «Речи», у частного медцентра в условиях пандемии просто стало не хватать ресурсов для оказания медпомощи большому потоку бесплатных пациентов.

В январе жители Череповца, переведенные из «Истока» в седьмую поликлинику, столкнулись с еще одной проблемой. Оказалось, медцентр не отправил медкарты открепившихся пациентов в поликлинику. Инвалидам, пенсионерам, больным людям предложили самостоятельно приходить в медцентр и скидывать истории болезни на флешку. Особенно тяжело в этом случае пришлось людям пожилого возраста. Некоторые из них даже не знают, что такое флешка.

Озабоченные граждане обратились в департамент здравоохранения, где им принесли свои извинения.





