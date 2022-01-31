В Череповецком районе сгорела база хранения отходов нефтепродуктов

31.01.2022 [Происшествия]

В Нелазском сельском поселении Череповецкого района сгорела база, на которой хранились отходы нефтепродуктов. Сообщение о возгорании поступило 30 января в 21:15.

«Сгорели продукты нефтепереработки. Огнём повреждены металлические и пластмассовые ёмкости с нефтепродуктами», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде из-за неисправности электрооборудования сгорел автобус.

Тэги: пожар
фото пресс-службы ГУ МЧС по Вологодской области

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