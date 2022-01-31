В Череповецком районе сгорела база хранения отходов нефтепродуктов

В Нелазском сельском поселении Череповецкого района сгорела база, на которой хранились отходы нефтепродуктов. Сообщение о возгорании поступило 30 января в 21:15.

«Сгорели продукты нефтепереработки. Огнём повреждены металлические и пластмассовые ёмкости с нефтепродуктами», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Площадь пожара составила 70 квадратных метров. Предварительная причина возгорания — неисправность электрооборудования.

Ранее NewsVO сообщал, что в Вологде из-за неисправности электрооборудования сгорел автобус.