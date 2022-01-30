В Вологде из-за неисправности электрооборудования сгорел автобус

30.01.2022 [Происшествия]

Автобус «Олимп» маршрута №36 загорелся на стоянке рядом с домом №12 на улице Архангельской в Вологде. Автобус принадлежит ПАТП-1.

Сообщение о возгорании поступило 29 января в 09:39.

– Площадь пожара – 2 квадратных метра. Огнем частично уничтожена панель приборов управления, повреждены: внутренняя отделка кабины, лобовое стекло, лакокрасочное покрытие передней части автобуса, оплавлены передний бампера и передние фары, – сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

По счастливой случайности пожар начался, когда людей в автобусе не было. В момент возгорания автобус стоял закрытым, пока водитель ушел на обед. 

Предварительная причина происшествия – неисправность электрооборудования транспортного средства.

В ликвидации пожара были задействованы 2 единицы техники, 11 человек личного состава, из них 1 член Добровольной пожарной охраны.

Фото: Baza.net

Тэги: пожар, пожар в машине, автобус, автобусы, ПАТП-1

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