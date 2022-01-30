Умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86 году жизни.

Как сообщает РИА Новости, в начале января Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке. Тогда тест на коронавирус показал отрицательный результат и актера лечили от пневмонии. Через две недели Куравлева выписали, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве, окончил ВГИК, снялся более чем в 200 фильмах. Среди известных его ролей — сантехник Борщев в фильме «Афоня», Шура Балаганова в «Золотом теленке», Жорж Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», Хома Брут в «Вие», Лешка Воробьев в «Целуются зори», а также многие другие.

