Умер народный артист РСФСР Леонид Куравлев

30.01.2022 [Происшествия]

Народный артист РСФСР Леонид Куравлев скончался на 86 году жизни. 

Как сообщает РИА Новости, в начале января Леонида Куравлева госпитализировали в больницу в Коммунарке. Тогда тест на коронавирус показал отрицательный результат и актера лечили от пневмонии. Через две недели Куравлева выписали, но в итоге присвоили паллиативный статус и решили перевести в хоспис.

Леонид Куравлев родился 8 октября 1936 года в Москве, окончил ВГИК, снялся более чем в 200 фильмах. Среди известных его ролей — сантехник Борщев в фильме «Афоня», Шура Балаганова в «Золотом теленке», Жорж Милославский в фильме «Иван Васильевич меняет профессию», Хома Брут в «Вие», Лешка Воробьев в «Целуются зори», а также многие другие.
 

Тэги: российский актер, актеры, смерть

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