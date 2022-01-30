Рекордные 700 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки

700 новых случаев заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки. Это рекордное на данный момент количество заболевших в регионе с начала пандемии.

13 человек умерли, 270 человек выздоровели. Такие данные опубликованы 30 января на сайте стопкоронавирус.рф

С начала эпидемии в регионе выявлены 106 598 случаев заболевания COVID-19. Согласно официальной статистике, 97 608 пациентов выздоровели, 3 202 человека умерли.

Ранее NewsVo рассказывал, что новым штаммом коронавируса стали часто болеть дети. О том, как лечить Омикрон у детей рассказал педиатр Сергей Бутрий. Подробности в материале издания «Правмир» в разделе «Обзор прессы».