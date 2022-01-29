691 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки

29.01.2022 [Общество]

691 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки. 8 человек умерли, 356 человек выздоровели. Такие данные опубликованы 29 января на сайте стопкоронавирус.рф

С начала эпидемии в регионе выявлены 105 898 случаев заболевания COVID-19. Согласно официальной статистике, 97 338 пациентов выздоровели, 3 189 человек умерли.

Ранее NewsVo рассказывал, что с 31 января в Вологодской области вводятся ограничения по некоторым видам медицинской помощи для взрослых, приостанавливается обучение по программам дополнительного образования в очном формате для детей, а также приостанавливается проведение деловых и торжественных мероприятий, организованных органами исполнительной государственной власти и органами местного самоуправления.

График статистики по коронавирусу в Вологодской области от Яндекс

Тэги: коронавирус

ТОП НЕДЕЛИ

Арбитражный суд обязал Эльбруса Карсанова снести новострой в центре Вологды
В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы
В Вологде на кольце по улице Конева опробовали реверсивную схему движения
«Мировые башни под Вологдой» лидируют во всероссийском конкурсе арт-объектов
Жительница Вологды за два дня перевела мошенникам больше трёх миллионов рублей
«Мировым башням под Вологдой» досталось серебро всероссийского конкурса арт-объектов
Прокуратура области требует вернуть незаконно полученные «Аквалайном» деньги
В Вологодском районе дорожного рабочего сбила фура
Вологодский губернатор заболел коронавирусом
В Вологодской области выявлено уже 106 случаев заболевания омикрон-штаммом COVID

Похожие новости

В Вологодской области зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID

За минувшие сутки в регионе коронавирусом заболело 699 человек

1362
0

В Вологодской области временно приостанавливается оказание плановой медицинской помощи

Ограничения вводятся на территории региона с 31 января

1708
0

Вологодский губернатор заболел коронавирусом

Об этом Олег Кувшинников сообщил в своем телеграм-канале

2163
0

За сутки в Вологодской области выявили 384 новых случая заболевания коронавирусом

387 человек выздоровели, девять умерли

797
0

В Вологде 243 класса в 36 школах выведены на карантин

За неделю количество карантинных классов выросло в восемь раз 

1095
0

В Вологодской области повторен рекорд по заболеваемости COVID

За минувшие сутки в регионе выявлено 410 новых случаев коронавируса

1317
0

Роспотребнадзор сократил сроки изоляции для контактных по коронавирусу

Карантин для граждан, контактировавших с заболевшими коронавирусом, сокращается с 14 до 7 дней

1183
0

Тестировать работников на COVID работодателям рекомендуют два раза в неделю

Проект рекомендаций для работодателей по тестированию сотрудников на коронавирус подготовил Роспотребнадзор

1477
0

В Вологодской области выявлено 372 новых случая заболевания коронавирусом

В России снова обновлен антирекорд по количеству заболевших  

1029
0

В Вологде работник медучреждения подозревается в продаже поддельных сертификатов о вакцинации от коронавируса

Возбуждено уголовное дело

1721
0

В Вологодской области выявлено уже 106 случаев заболевания омикрон-штаммом COVID

Об этом рассказал первый заместитель губернатора области Антон Кольцов

2092
0

В Вологодской области выявлен 341 новый случай заболевания COVID за сутки

Такого количества заболевших не было с середины декабря прошлого года

1049
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

691 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки
Выставка «Вологда-матушка прекрасна, а зимой удивительна!» проходит в Вологодской филармонии
10 километров автодороги А-114 «Вологда-Новая Ладога» оборудуют спецограждениями от лосей в этом году
Предложения по благоустройству общественных пространств в 2023 году начали принимать в администрации города Вологды
Двух человек спасли из пожара в Череповце 28 января
Нападением собак на ребенка в Никольске заинтересовался СК
В Вологде ищут таксиста, ударившего на дороге женщину-водителя
 
27.01.2022 [Общество]

Элитный комплекс с туалетом во дворе: жители Маурино Вологодского района пятый год живут без благ цивилизации

2087
0
28.01.2022 [БлогоVO]

«Фотозарисовки…» деревня Спасское. Сокольский район, Вологодская область

440
0
29.01.2022 [Обзор Прессы]

Александр Панчин против аргументов антиваксеров // Наука против

185
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика