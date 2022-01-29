691 новый случай заболевания коронавирусом выявили в Вологодской области за сутки. 8 человек умерли, 356 человек выздоровели. Такие данные опубликованы 29 января на сайте стопкоронавирус.рф

С начала эпидемии в регионе выявлены 105 898 случаев заболевания COVID-19. Согласно официальной статистике, 97 338 пациентов выздоровели, 3 189 человек умерли.

Ранее NewsVo рассказывал, что с 31 января в Вологодской области вводятся ограничения по некоторым видам медицинской помощи для взрослых, приостанавливается обучение по программам дополнительного образования в очном формате для детей, а также приостанавливается проведение деловых и торжественных мероприятий, организованных органами исполнительной государственной власти и органами местного самоуправления.