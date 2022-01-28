Мужская сборная Вологды по баскетболу вышла на второе место в чемпионате СЗФО

Вологодская мужская сборная по баскетболу провела три игры в Санкт-Петербурге в рамках первой лиги СЗФО. Во всех матчах вологодская команда оказалась сильнее соперников.

В первой игре тура вологжане уверенно обыграли команду СШОР «Адмиралтейская» со счетом 78:49. В этой встрече самыми результативными игроками стали набравшие по 16 очков Николай Карелин и Алексей Грушецкий.

Еще более уверенной стала вторая победа Volboys. Команду РАНХиГС наши баскетболисты превзошли более чем вдвое по очкам: 121:47. Больше всех очков набрал Сергей Поскотинов — 17, по 13 баллов набрали Лев Рахманов, Егор Коротков и Антон Федоров.

Самое упорное сопротивление вологодской команде оказали баскетболисты БГТУ «ВОЕНМЕХ». Вологжанам приходилось весь матч догонять соперника в счете, однако итоговый счет оказался в пользу Volboys — 79:74.

Три победы в трех матчах позволили Volboys выйти на второе место в чемпионате СЗФО и набрать 11 очков. От первого места вологжане отстают на один балл — «Газпром-Добыча» идет без потерь с 12 очками в 6 играх. На третьем месте с 10 очками сейчас идет команда «Черная речка», представляющая Ленинградскую область.