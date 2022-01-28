Администрация Вологды продаст убранные из дворов гаражные боксы

28.01.2022 [Общество]

24 гаражных бокса, демонтированных из дворов Вологды, продадут на аукционе, сообщает группа департамента имущественных отношений администрации города в соцсети.

«Вчера на внеочередной сессии городской Думы депутаты приняли отличное решение — сдать 24 убранных с дворовых территорий гаражных бокса на металлолом», — говорится в сообщении.

Гаражи продадут одним лотом, начальная цена которого составляет 432 тысячи рублей. Доходы поступят в бюджет Вологды, что позволит окупить их демонтаж и продолжить работы по расчистке земли от самовольно установленных конструкций.

Ранее NewsVO сообщал, что жители села Молочное начали сбор подписей против сноса самовольно установленных гаражей.

Тэги: аукцион, гаражи, департамент имущественных отношений

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