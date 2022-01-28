Атлантические циклоны будут определять характер погоды в Вологодской области

В выходные дни на территории Вологодской области температурный фон будет превышать норму на 4 — 6 градусов. Ожидается облачная погода, временами со снегом. Виной всему станет обширный североатлантический циклон.

Как рассказали в вологодском Гидрометцентре, в пятницу, 28 января, очередной глубокий обширный североатлантический циклон смещается своим центром западнее границ Вологодской области. Под влиянием атмосферных фронтов в большинстве районов отмечается небольшой снег.

Завтра сохранится аналогичная ситуация. Не исключено, что местами пройдет умеренный снег. Дневная температура ожидается в пределах -4 -9 градусов. Днем в воскресенье также прогнозируется комфортная температура от -5 до -10 градусов мороза.

В понедельник, 31 января, следующий циклон начнет смещаться с юга России на северо-восток, в том числе и через территорию Вологодчины.

«В последний январский день ожидается небольшой и умеренный снег, усилится ветер, местами не исключена слабая метель. С южными потоками в регион начнет поступать более теплый влажный воздух, поэтому днем температура повысится в западных и центральных районах до -2 градусов, местами не исключены гололеды», — рассказала ведущий синоптик вологодского Гидрометцентра Ольга Рыкованова.

Влияние теплого циклона сохраниться и в первые дни февраля. Будет преобладать облачная погода со снегом, температурный фон значительно превысит климатическую норму.