В Вологодской области зафиксирован резкий всплеск заболеваемости COVID

В Вологодской области за минувшие сутки выявлено 699 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией. Это абсолютный рекорд за всю историю пандемии. Причем, это более, чем в 1,5 раза больше предыдущего рекорда. Напомним, предыдущий рекордный показатель — 410 заболевших за сутки был зафиксирован в среду, 26 января.

В России также обновлен рекорд по заболеваемости. Статистика говорит о 98 040 новых случаях. Это почти на 10 000 случаев больше, чем фиксировалось сутками ранее.

При этом в Вологодской области 278 человек выздоровели, 76 человек госпитализировано, десять человек умерли. Такая статистика 28 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 105 207 пациентам. Большая часть из них — 96 982 человека — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 181 человек.