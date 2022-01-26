В Вологодской области повторен рекорд по заболеваемости COVID

26.01.2022 [Общество]

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 410 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Вологодской области повторен рекорд заболеваемости. Такое же количество заболевших фиксировалось 19 ноября прошлого года на пике четвертой волны COVID.

В целом в России в очередной раз обновлен абсолютный рекорд по заболеваемости COVID. Статистика говорит о 74 692 новых случаях против 67 809, зафиксированных сутками ранее.

При этом в Вологодской области 326 человек выздоровели, 67 человек госпитализировано, семь человек умерли. Такая статистика 26 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 104 124 пациентам. Большая часть из них — 96 317 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 161 человек.

 

 

Тэги: коронавирус, инфекции
Сюжет: Пандемия коронавируса

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