В Вологодской области повторен рекорд по заболеваемости COVID

За минувшие сутки в Вологодской области выявлено 410 новых случая заболевания коронавирусной инфекцией. Таким образом, в Вологодской области повторен рекорд заболеваемости. Такое же количество заболевших фиксировалось 19 ноября прошлого года на пике четвертой волны COVID.

В целом в России в очередной раз обновлен абсолютный рекорд по заболеваемости COVID. Статистика говорит о 74 692 новых случаях против 67 809, зафиксированных сутками ранее.

При этом в Вологодской области 326 человек выздоровели, 67 человек госпитализировано, семь человек умерли. Такая статистика 26 января опубликована на портале стопкоронавирус.рф.

С начала эпидемии диагноз COVID-19 в регионе поставили 104 124 пациентам. Большая часть из них — 96 317 человек — выздоровели. Согласно официальной статистике, общее количество умерших от коронавируса в Вологодской области — 3 161 человек.