Охотникам Вологодской области приходится спасать деревни от волков

27.01.2022 [Общество]

На борьбу с волками в Вологодской области вышли охотники. Добыча опасного хищника идет по всей области. 

Сообщения о нападении волков на домашних животных приходят со всех уголков региона. 11 января в селе Никольском Никольского района волки совершили нападение на собаку. Хозяину удалось отбить своего домашнего питомца от хищников. Попытки офлажить стаю в этот период были безрезультатны, волкам удавалось ускользнуть. Эта же стая была отмечена в деревнях Путилово и Демино. Во всех деревнях хищниками были съедены собаки. Жители последней деревни сообщили о проблеме районному охотоведу.

Местные охотники выехали на место, выследили волков и обложили хищников. Им удалось добыть три самки и одного самца. Один волк остался в окладе. 

Жители Вожеги и Вожегодского района также сообщили о выходе волков в поселок. 23 января бригада волчатников совместно с районным охотоведом выезжали на поиски волков. В двух километрах от Вожеги им удалось добыть одного зверя. 

Двух крупных хищников добыли В Междуреченском районе. В Бабаевском районе слаженно и профессионально сработали 27 охотников. 25 января в пяти километрах от деревни Тимошино охотники офлажили двух волков. 

Работы по добыче волков проходят на всей территории области, отрабатывается каждое сообщение о выходе «серых» в населённые пункты и их окрестности, оперативно формируются мобильные бригады по отстрелу хищников.

Департамент по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира Вологодской области благодарит охотников, которые не остаются в стороне от проблем, связанных с волками.

Ранее NewsVO писал, что размер денежного вознаграждения составляет 3750 рублей за добытого самца, 4500 - за самку, 3000 рублей - за волчонка.

"Кроме денежного вознаграждения в области действуют поощрительные меры при распределении разрешений на добычу копытных. Так, за одну добытую взрослую особь или двух волчат полагается разрешение на добычу кабана. За добычу двух взрослых особей или четырех волчат - разрешение на добычу лося. Между охотниками волчатниками распределяется до 30% от выделяемых на район лимитов добычи копытных в общедоступных охотугодьях", - сообщается на сайте правительства области.

Сезон охоты на волка открыт с 1 августа по 31 марта. 

 

Тэги: волки, охота

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