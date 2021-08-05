В Вологодской области изменились выплаты за добытых волков

05.08.2021 [Общество]

В этом году охотникам - волчатникам из регионального бюджета уже выплачено 800 тысяч рублей.

«Ранее одним из обязательных условий для получения денежного вознаграждения за добытого волка являлось проведение ветеринарных исследований добытой туши на предмет зоонозных заболеваний. Сейчас это требование отменено, - рассказал начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын. - Но чтобы получить выплату, охотник в течение суток должен уведомить охотинспектора о добыче волка. Сообщение можно передать любым возможным способом. Главное условие для получения премии состоит в том, чтобы хищник был добыт на территории охотничьих угодий, которые указаны в разрешении».

В настоящее время размер денежного вознаграждения составляет 3750 рублей за добытого самца, 4500 - за самку, 3000 рублей - за волчонка.

"Кроме денежного вознаграждения в области действуют поощрительные меры при распределении разрешений на добычу копытных. Так, за одну добытую взрослую особь или двух волчат полагается разрешение на добычу кабана. За добычу двух взрослых особей или четырех волчат - разрешение на добычу лося. Между охотниками волчатниками распределяется до 30% от выделяемых на район лимитов добычи копытных в общедоступных охотугодьях", - сообщается на сайте правительства области.

Сезон охоты на волка открыт с 1 августа по 31 марта. С начала года в лесах области добыто 220 волков.

Тэги: волки

ТОП НЕДЕЛИ

Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку удерживал пожилой мужчина из Московской области?
Скончался экс-гендиректор «Череповецкого фанерно-мебельного комбината» Евгений Коротков
Синоптики ожидают в Вологодской области затопивший часть Европы циклон «Дирк»
Пропавшую в Вологде 12-летнюю девочку увёз мужчина, представившись родственником её подруги по переписке
Более миллиарда рублей направят на ремонт дорог и улиц в Тарногском районе в ближайшие годы
В Белозерске восьмилетняя девочка провалилась в открытый колодец
Ученые выяснили, что некоторые люди невоспримчивы к коронавирусу
Большая часть Вологды останется без воды с 13 по 15 августа
В Вологодской области ликвидировали четыре деревни
«Деньги есть, но идут куда-то не туда»: Илья Варламов прогулялся по Череповцу

Похожие новости

В пригороде Никольска жители замечают волков

21 января в сети появилось видео, как животное убегает от машины

1340
0

Стая волков преследовала электриков, которые устраняли обрыв ЛЭП в Череповецком районе

Инцидент произошёл в Уломском сельском поселении

5593
0

На территории детсада в Нюксенском районе заметили волка

Животное застрелили

1960
0

В Вытегре волки загрызли собаку

Рано утром 14 ноября четверо диких животных напали на собаку, которая сидела на привязи

2268
0

В Вожегодском районе охотники устроили облаву на волка, который загрыз двух собак

Животное удалось ликвидировать

3034
0

Облохотдепартамент: в Вологодской области стало в два раза меньше волков

Между тем, с наступлением холодов из районов поступает все больше сообщений о том, что хищники ночью выходят в деревни и загрызают собак

2760
1

В Вожегодском районе волк забрался в хлев и унес двух ягнят

Инцидент произошел в деревне Тавенга

2304
1

В Вологодской области застрелено 290 волков и почти 500 медведей

Сейчас в области продолжается охотничий сезон на лося – на все половозрастные группы можно охотиться до 31 декабря, на сеголетков до 15 января. Охотиться на пушных животных, боровую дичь и кабанов в области разрешено до 28 февраля 2017 года

2591
0

Дикая волчица в поселке Вожега пробралась во двор жилого дома и укусила хозяина

 Чтобы поймать животное, местному жителю пришлось вызывать спасателей

9784
15

Почти миллион рублей потратил бюджет Вологодской области на отстрел волков

 Такова сумма денежных вознаграждений охотникам

1793
2

187 волков добыли охотники в Вологодской области в 2015 году

Больше всего платят за волчицу – 4500 рублей, за волка – 3750 рублей, за волчонка – 3000 рублей

3477
0

В Тарногском районе волки загрызают собак

Волки напали на собаку, сидевшую на цепи, в деревне Заречье Маркушевского сельского поселения

5488
8

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Вологодская ряженка заняла пятое место в рейтинге Роскачества
Лечение нейроэндокринных опухолей
В Бабаево грязь от чистки канализации складируют у детского сада
В Вологодской области изменились выплаты за добытых волков
На картах Череповца появилась школа имени аниме-героя Учиха Саске
Мошенники обманули уборщицу из Череповца на 170 тысяч рублей
Школа городского эколога откроется в Вологде в этом году
 
26.07.2021 [Общество]

Необычная экскурсия «В темноте» пройдёт в Вологде 28 июля

1349
0
05.08.2021 [БлогоVO]

На днях довелось побывать в Устюжне. Очень трепетно отношусь к этому красивейшему старинному городу Вологодской области

192
0
03.08.2021 [Обзор Прессы]

Меценат. Настоящий. Вологодский

763
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика