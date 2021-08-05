В Вологодской области изменились выплаты за добытых волков

В этом году охотникам - волчатникам из регионального бюджета уже выплачено 800 тысяч рублей.

«Ранее одним из обязательных условий для получения денежного вознаграждения за добытого волка являлось проведение ветеринарных исследований добытой туши на предмет зоонозных заболеваний. Сейчас это требование отменено, - рассказал начальник Облохотдепартамента Олег Кислицын. - Но чтобы получить выплату, охотник в течение суток должен уведомить охотинспектора о добыче волка. Сообщение можно передать любым возможным способом. Главное условие для получения премии состоит в том, чтобы хищник был добыт на территории охотничьих угодий, которые указаны в разрешении».

В настоящее время размер денежного вознаграждения составляет 3750 рублей за добытого самца, 4500 - за самку, 3000 рублей - за волчонка.

"Кроме денежного вознаграждения в области действуют поощрительные меры при распределении разрешений на добычу копытных. Так, за одну добытую взрослую особь или двух волчат полагается разрешение на добычу кабана. За добычу двух взрослых особей или четырех волчат - разрешение на добычу лося. Между охотниками волчатниками распределяется до 30% от выделяемых на район лимитов добычи копытных в общедоступных охотугодьях", - сообщается на сайте правительства области.

Сезон охоты на волка открыт с 1 августа по 31 марта. С начала года в лесах области добыто 220 волков.