Житель Вологды из ревности напал с ножом на двоих собутыльников и сожительницу

27.01.2022 [Происшествия]

В Вологде следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве и покушении на убийство двух лиц.

По версии следствия, в ночь на 24 января 2022 года подозреваемый выпивал в компании знакомых в квартире дома на улице Карла Маркса.

«В ходе возникшей ссоры на почве ревности вологжанин вооружился ножом и нанес им неоднократные удары по телу двух мужчин и сожительницы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

От причинённых ранений один из потерпевших — 42-летний мужчина скончался. Второму — 28-летнему пострадавшему — удалось убежать и сообщить о происшествии в полицию.

«Раненная женщина, 35 лет, с сожителем вернулись к себе домой, после чего она обратилась за медпомощью и ее госпитализировали», — также говорится в сообщении.

Подозреваемый задержан. Суд заключил его под стражу. Расследование продолжается.

Ранее NewsVO сообщал, что житель Бабаевского района причинил смертельное ранение младшему брату, ударив его ножом в ногу.

Тэги: убийство, покушение на убийство, пьянка, следователи

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