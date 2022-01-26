Житель Бабаевского района ударил ножом младшего брата

В Бабаевском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего.

По версии следствия, инцидент произошёл в частном доме в деревне Керняшово. Подозреваемый выпивал с 38-летним младшим братом. Мужчины поссорились и старший ударил потерпевшего ножом. От ранения в ногу тот скончался на месте происшествия.

«О содеянном мужчина сообщил по телефону через родственников в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемого задержали. Суд заключил его под стражу. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.