Житель Бабаевского района ударил ножом младшего брата

26.01.2022 [Происшествия]

В Бабаевском районе следователи возбудили уголовное дело в отношении 41-летнего местного жителя, подозреваемого в причинении тяжкого вреда здоровью, повлёкшее смерть потерпевшего.

По версии следствия, инцидент произошёл в частном доме в деревне Керняшово. Подозреваемый выпивал с 38-летним младшим братом. Мужчины поссорились и старший ударил потерпевшего ножом. От ранения в ногу тот скончался на месте происшествия.

«О содеянном мужчина сообщил по телефону через родственников в правоохранительные органы», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

Подозреваемого задержали. Суд заключил его под стражу. Следователям предстоит установить все обстоятельства происшествия. Расследование продолжается.

Тэги: вред здоровью, нападение с ножом, пьянка, гибель человека
фото и видео пресс-службы СУ СК РФ по Вологодской области

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