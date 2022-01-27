Виновных в плохой уборке снега в Соколе привлекут к административной ответственности

27.01.2022 [Общество]

Жители города Сокола обратились в прокуратуру по поводу плохой уборки снега в городе. 

Ведомство отреагировало на жалобы и провело обследование территории города. Оно показало, что уборка снега и очистка улиц от снега организована администрацией города Сокола ненадлежащим образом. 

20 января заместителем межрайонного прокурора в адрес администрации города Сокола было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, сотрудниками дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России 21 января 2022 года было возбужденно административное расследование, по исходу которого виновные в плохой уборке города лица будут привлечены к предусмотренной административной ответственности.

21 января в Сокольском районе в результате ДТП погибло два человека - учитель Кадниковской школы и ее сын. Авария произошла около 19:00 на 505 километре дороги Москва — Архангельск, недалеко от Кадникова. 

В кадниковских и сокольских пабликах местные жители пишут, что это произошло из-за того, что дорогу плохо убирают:

«Можно смело говорить что причина — неочищенные дороги, сам сейчас ехал и точно знаю, что пишу. Смотрю после происшествия даже ночью на мосту начали прибирать».

«Вот так работают дорожные службы! Должны не слазить с дорог в такую погоду, а они ждут пока трагедия не произойдет!».

«Опять в Сокольском районе ДТП с погибшими, можно смело говорить что причина неочищенные дороги, сам сейчас ехал и точно знаю, что пишу.
Смотрю после происшествия даже ночью на мосту начали прибирать, но опять все останутся при должностях, просто понять не могу - у нас нет ответственного за уборку дорог начальника ? Или нет контролирующего за этими процессами ? Поймите - из за плохой уборки ГИБНУТ ЛЮДИ ...., а ответственных нет, если нет таких, или нельзя увольнять, пусть тогда начальник области в отставку уходит раз не может решить вопрос со снегом, и на должность назначить ответственных руководителей».

Погибших в ДТП Людмилу Хазову и ее сына Павла похоронили 26 января. 

Тэги: уборка снега, Сокол

ТОП НЕДЕЛИ

Арбитражный суд обязал Эльбруса Карсанова снести новострой в центре Вологды
В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы
В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын
В Вологодской городской больнице №2 назначен новый главный врач
В Вологде скончался врач-хирург Владимир Раздрогин
В Вологде осудили группу «чёрных риелторов», которые убивали пенсионеров
19 организаций соцобслуживания Вологодской области переводят на закрытый режим работы
Шекснинский предприниматель привез в район 32 инфицированных COVID гастарбайтера
Вологодские реставраторы нашли тайник с письмами в доходном доме на улице Кирова
«Мировые башни под Вологдой» лидируют во всероссийском конкурсе арт-объектов

Похожие новости

В Череповце в эту зиму выпало уже больше 1 метра снега

По данным сервиса «Яндекс.Погода», глубина снежного покрова в Череповце в выходные составила 102 сантиметра

1166
0

Власти Череповца увеличивают количество техники для уборки города от снега

По заверению мэра города Вадима Германова, максимума число машин достигнет к понедельнику

1103
0

Вологжане завалили диспетчеров жалобами на плохую очистку дворов от снега

В администрации заверяют, что после обильных снегопадов на очистку дворов вышло более 1000 дворников

1049
0

Вологодских водителей будут предупреждать об уборке парковок от снега  

Временные знаки начнут выставлять за день до работ

1469
0

Жители Череповецкого района заставили местные власти чистить дороги от снега

После массовых обращений в Центр управления регионом муниципалитет усилил работу по уборке дорог

1339
0

В Череповце начали эвакуировать автомобили, мешающие уборке снега

Как считает мэр города Вадим Германов, больше остальных подобным акциям радуются водители спецтехники

926
0

Обвинение по делу о падении снежной глыбы на коляску с младенцем в Вологде предъявили мастеру УК

Его обвиняют в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности

1240
0

«Магистраль» планирует взыскать с администрации Вологды более 30 млн рублей за уборку снега «сверх нормы»

В исковом заявлении говорится, что лимит объемов по вывозу снега, предусмотренных контрактами, был исчерпан еще в январе 2021 года

1991
0

В Вологде снежная глыба с крыши дома упала на коляску с младенцем

Восьмимесячная девочка доставлена в больницу с травмой головы

4795
0

В Череповце расторгли контракт с подрядчиком, плохо убиравшим Северный район

С 16 марта этим будет заниматься муниципальное предприятие «Спецавтотранс»

1207
0

«Службу городского хозяйства» Вологды оштрафовали за некачественную уборку улиц

Общая сумма штрафов составила 150 тысяч рублей

1246
0

Прокуратура обнаружила нарушения при уборке снега в Вологде

Ведомство указало мэру города на снежные валы высотой более метра возле пешеходных переходов, снежный накат на дорогах

1718
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Вологды из ревности напал с ножом на двоих собутыльников и сожительницу
В ГИБДД разъяснили, как поменялось движение в Вологде из-за ремонта моста через Шограш
В Вологодской области идет профилактическая вакцинация домашних животных против бешенства
Жители села Молочное начали сбор подписей против сноса гаражей
Виновных в плохой уборке снега в Соколе привлекут к административной ответственности
Рекультивация городской свалки на улице Мудрова в Вологде пройдет в два этапа
Череповецкий спортсмен завоевал две медали первенства Европы по спортивному ориентированию
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8882
0
26.01.2022 [БлогоVO]

Рекультивацию несанкционированной городской свалки на ул. Мудрова предлагается провести в два этапа

310
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1841
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика