Виновных в плохой уборке снега в Соколе привлекут к административной ответственности

Жители города Сокола обратились в прокуратуру по поводу плохой уборки снега в городе.

Ведомство отреагировало на жалобы и провело обследование территории города. Оно показало, что уборка снега и очистка улиц от снега организована администрацией города Сокола ненадлежащим образом.

20 января заместителем межрайонного прокурора в адрес администрации города Сокола было внесено представление об устранении нарушений закона. Кроме того, сотрудниками дорожного надзора ОГИБДД МО МВД России 21 января 2022 года было возбужденно административное расследование, по исходу которого виновные в плохой уборке города лица будут привлечены к предусмотренной административной ответственности.

21 января в Сокольском районе в результате ДТП погибло два человека - учитель Кадниковской школы и ее сын. Авария произошла около 19:00 на 505 километре дороги Москва — Архангельск, недалеко от Кадникова.

В кадниковских и сокольских пабликах местные жители пишут, что это произошло из-за того, что дорогу плохо убирают:

«Можно смело говорить что причина — неочищенные дороги, сам сейчас ехал и точно знаю, что пишу. Смотрю после происшествия даже ночью на мосту начали прибирать». «Вот так работают дорожные службы! Должны не слазить с дорог в такую погоду, а они ждут пока трагедия не произойдет!». «Опять в Сокольском районе ДТП с погибшими, можно смело говорить что причина неочищенные дороги, сам сейчас ехал и точно знаю, что пишу.

Смотрю после происшествия даже ночью на мосту начали прибирать, но опять все останутся при должностях, просто понять не могу - у нас нет ответственного за уборку дорог начальника ? Или нет контролирующего за этими процессами ? Поймите - из за плохой уборки ГИБНУТ ЛЮДИ ...., а ответственных нет, если нет таких, или нельзя увольнять, пусть тогда начальник области в отставку уходит раз не может решить вопрос со снегом, и на должность назначить ответственных руководителей».

Погибших в ДТП Людмилу Хазову и ее сына Павла похоронили 26 января.