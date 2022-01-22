В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын

В Сокольском районе в результате ДТП погибло два человека. Авария произошла около 19:00 на 505 километре дороги Москва — Архангельск, недалеко от Кадникова.

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, столкнулись автомобили «Датсун», под управлением женщины 46 лет, и «Рено Сандеро», за рулем которого был мужчина 44 лет. От удара «Датсун» развернуло и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.

В результате ДТП погибла водитель «Датсун» и 12-летний пассажир. По предварительным данным, это учитель кадниковской школы и ее сын.

В кадниковских и сокольских пабликах местные жители пишут, что дорогу плохо убирают, некоторые считают, что это и стало причиной трагедии:

«Можно смело говорить что причина — неочищенные дороги, сам сейчас ехал и точно знаю, что пишу. Смотрю после происшествия даже ночью на мосту начали прибирать». «Вот так работают дорожные службы! Должны не слазить с дорог в такую погоду, а они ждут пока трагедия не произойдет!».

На место аварии лично приехал начальник УГИБДД по Вологодской области Денис Воробьев.