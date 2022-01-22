В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын

22.01.2022 [Происшествия]

В Сокольском районе в результате ДТП погибло два человека. Авария произошла около 19:00 на 505 километре дороги Москва — Архангельск, недалеко от Кадникова. 

Как сообщает пресс-служба УМВД по Вологодской области, столкнулись автомобили «Датсун», под управлением женщины 46 лет, и «Рено Сандеро», за рулем которого был мужчина 44 лет. От удара «Датсун» развернуло и вынесло на встречную полосу, где произошло столкновение с грузовиком.

В результате ДТП погибла водитель «Датсун» и 12-летний пассажир. По предварительным данным, это учитель кадниковской школы и ее сын.

В кадниковских и сокольских пабликах местные жители пишут, что дорогу плохо убирают, некоторые считают, что это и стало причиной трагедии: 

«Можно смело говорить что причина — неочищенные дороги, сам сейчас ехал и точно знаю, что пишу. Смотрю после происшествия даже ночью на мосту начали прибирать».

«Вот так работают дорожные службы! Должны не слазить с дорог в такую погоду, а они ждут пока трагедия не произойдет!».

На место аварии лично приехал начальник УГИБДД по Вологодской области Денис Воробьев. 

Тэги: ДТП
Фото: пресс-служба УМВД по Вологодской области

ТОП НЕДЕЛИ

Почему ремонт моста через Шограш в Вологде продлится 23 месяца и почему выбран такой вариант движения
В Вологде на железнодорожном переезде погиб мужчина
В Вологде началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба»
Поезд Деда Мороза вернулся в Великий Устюг после путешествия по стране
Вологодская область может столкнуться с запредельным ростом заболеваемости коронавирусом
В Череповце водитель сбил женщину с ребенком на руках
В Вологодской области вновь резкий рост заболевших коронавирусом
В деревне Родионцево под Вологдой выгорела станция техобслуживания
В Вологде 26-летнему мужчине предъявили обвинение в тройном убийстве
В Вологодской городской больнице №2 назначен новый главный врач

Похожие новости

В Вологодском районе на пешеходном переходе «Ауди» сбила мужчину

С ушибами и подозрением на переломы пострадавшего госпитализировали

1317
0

Два человека погибли в лобовом столкновении автомобилей в Сокольском районе

Происшествие случилось накануне вечером на трассе Чекшино — Тотьма

1488
0

В Сокольском районе автомобиль сбил школьника, который катался на лыжах

С травмой ноги пострадавшего доставили в Вологду

1254
0

Лобовое столкновение двух автомобилей произошло под Соколом

Оба водителя с различными травмами доставлены в сокольскую районную больницу

1449
0

Пять машин столкнулись на трассе Москва — Архангельск

Авария случилась сегодня в первом часу дня

2105
0

В Вологодском районе водитель «Нивы» съехал в кювет и умер

Предположительная причина смерти и ДТП — сердечный приступ

1218
0

Четыре человека получили травмы в ДТП в Вологде

Происшествие случилось накануне поздно вечером на Окружном шоссе

1373
0

В Череповце водитель сбил женщину с ребенком на руках

В результате ДТП пострадал 2-х летний мальчик, который был доставлен в больницу

2648
0

Двое детей пострадали в ДТП в Верховажском районе

Авария случилась сегодня на трассе Москва — Архангельск

2065
0

Рейсовый автобус попал в аварию в Вологде

В результате ДТП пострадала 56-летняя женщина — пассажир автобуса

1398
0

Под Вологдой столкнулись грузовик, легковушка и машина дорожников

Пострадал водитель легкового автомобиля. С травмами 33-летнюю женщину доставили в больницу.

1921
0

На улице Ленинградской в Вологде автомобиль перевернулся на крышу

Водитель не справился с управлением

3176
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын
Вологодский губернатор заявил о намерении «взять под крыло» требующие восстановления храмы
Пишите письма: новогодние волшебники ушли в сеть
Вторую неделю подряд уровень коллективного иммунитета в Вологодской области растет лишь на 1%
Золото и два серебра взяли юные вологжане на всероссийских детских соревнованиях по биатлону
В Соколе коммунальщики пять дней не могут устранить протечку на теплотрассе
Житель Вологды украл золотые украшения у своей жены
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8544
0
21.01.2022 [БлогоVO]

Машина времени. Welcome to Аэропорт Вологды

104
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1389
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика