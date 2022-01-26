Прокуратура области требует вернуть незаконно полученные «Аквалайном» деньги

26.01.2022 [Общество]

Прокуратура Вологодской области провела проверку в отношении регионального оператора Восточной зоны — ООО «Аквалайн». По результатам надзорных мероприятий прокурорские работники выявили нарушения законодательства о предоставлении коммунальных услуг, а также законодательства о банкротстве.

«Установлено, что в нарушение требований закона в платежных документах граждан за октябрь 2021 года ООО „АкваЛайн“ необоснованно произведено доначисление населению Восточной зоны Вологодской области платы за январь 2019 года. В связи с выявленными нарушениями закона прокуратура Вологды, не согласившись с действиями регионального оператора, внесла представление в адрес внешнего управляющего ООО „АкваЛайн“», — говорится в сообщении прокуратуры.

Кроме того, как сообщал NewsVo, управлением Росреестра по Вологодской области в отношении внешнего управляющего ООО «АкваЛайн» составлен протокол об административном правонарушении, предусмотренном частью 3 статьи 14.13 КоАП РФ — «Неправомерные действия при банкротстве», который направлен для рассмотрения в Арбитражный суд Вологодской области.

Однако конкурсный управляющий «Аквалайн» Сергей Бухарин отказался удовлетворять требования прокурора, в связи с чем ведомство обратилось в городской суд. Прокуратура требует признать незаконным доначисление региональным оператором населению платы за оказание услуги по обращению с ТКО за 2019 год, а также вернуть незаконно полученные деньги.

Фактическое устранение нарушений находится на особом контроле органов прокуратуры области, — добавили в надзорном ведомстве.

 

 

Тэги: Аквалайн, деньги, ТКО, прокуратура

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