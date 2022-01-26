Четверо череповчан отметили совершеннолетие одного из них дебошем в сауне

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего, 17-летнего и двоих 18-летних местных жителей, устроивших дебош в сауне на улице Ленинградской. Сообщение о происшествии поступило около 22:00.

Выяснилось, что молодые люди отмечали совершеннолетние одного из них, принеся с собой много спиртного.

«После распития алкоголя молодые люди стали вести себя агрессивно, разбрасывать мебель, бросать в бассейн горшки с цветами, обрывать занавески и пробили гипсокартонное перекрытие. На замечания они отвечали агрессией», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Во время задержания череповчане пытались устроить драку с росгвардейцами. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.