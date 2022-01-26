Четверо череповчан отметили совершеннолетие одного из них дебошем в сауне

26.01.2022 [Происшествия]

В Череповце сотрудники Росгвардии задержали 19-летнего, 17-летнего и двоих 18-летних местных жителей, устроивших дебош в сауне на улице Ленинградской. Сообщение о происшествии поступило около 22:00.

Выяснилось, что молодые люди отмечали совершеннолетние одного из них, принеся с собой много спиртного.

«После распития алкоголя молодые люди стали вести себя агрессивно, разбрасывать мебель, бросать в бассейн горшки с цветами, обрывать занавески и пробили гипсокартонное перекрытие. На замечания они отвечали агрессией», — сообщает пресс-служба управления Росгвардии по Вологодской области.

Сумма ущерба составила около 10 тысяч рублей. Во время задержания череповчане пытались устроить драку с росгвардейцами. Их доставили в отдел полиции для дальнейшего разбирательства и принятия процессуального решения.

Тэги: дебоширы, сауна, Росгвардия

ТОП НЕДЕЛИ

Арбитражный суд обязал Эльбруса Карсанова снести новострой в центре Вологды
В Вологодской области на смену снегопадам придут морозы
В ДТП близ Кадникова погибла женщина-водитель и ее 12-летний сын
В Вологодской городской больнице №2 назначен новый главный врач
Авариями на электросетях в Вологодской области займутся следователи СК
В Вологде скончался врач-хирург Владимир Раздрогин
В Вологде осудили группу «чёрных риелторов», которые убивали пенсионеров
Миллионер из Волгограда под видом обычного человека посетил Череповец и помог сразу нескольким людям
19 организаций соцобслуживания Вологодской области переводят на закрытый режим работы
Шекснинский предприниматель привез в район 32 инфицированных COVID гастарбайтера

Похожие новости

В Вологде пациент больницы угрожал врачу ножом

На место пришлось вызвать наряд Росгвардии

1022
0

Вологжанка подралась с продавцом маркет-бара из-за качества алкоголя

Инцидент произошел ночью в заведении на улице Северной

1076
0

На вокзале в Череповце задержали дебошира

Пьяный мужчина приставал к другим пассажирам и мешал работе персонала

1000
0

Вологжанин избил собутыльника в кафе на улице Воровского и скрылся

Его задержали сотрудники Росгвардии

2196
0

В Великом Устюге просят принять меры к дебоширу, угрожающему библиотекарям

«Он позволяет себе не просто оскорбления матом, но и угрозы в стиле «Я тебя убью!» и «Глаза выколю!», — пишет в соцсети горожанка Ксения Сотникова

3983
0

Трое пьяных мужчин устроили дебош на автовокзале в Вологде

Инцидент произошёл днём 21 апреля. Их задержали сотрудники Росгвардии.

1219
0

Пьяный вологжанин выбил входную дверь, когда его не пустили в ночной клуб

Инцидент произошел в ночь на 9 апреля в одном из заведений в Заречье

1104
0

В Череповце задержали посетителя бара, сломавшего водосточную трубу

Инцидент произошел в заведении на улице Металлистов

715
0

В Вологде пьяный уклонист устроил скандал в кафе

Молодой человек громко ругался и мешал работе персонала
 

1193
0

В Вологде пациент устроил погром в противотуберкулезном диспансере

Мужчина пнул двери кабинета, а затем ударил рукой по витринному стеклу ординаторской, из-за чего стеклопакет разбился.

4819
0

Пьяный пассажир автобуса «Череповец-Вологда» устроил скандал и отказался покинуть салон

Мужчина заявил, что не собирался уезжать из Череповца и требовал отвезти его обратно

1815
0

В Череповце задержали мужчину, который мешал службе в храме

Инцидент произошел 15 мая в церкви на улице Парковой

4662
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

«Мировым башням под Вологдой» досталось лишь серебро всероссийского конкурса арт-объектов
Житель Бабаевского района ударил ножом младшего брата
Более 400 гаражей вологжан признаны незаконно установленными
В Вологде 243 класса в 36 школах выведены на карантин
Вологжанин продал прохожему игровую приставку, которую взял в аренду по найденному на улице паспорту
Прокуратура области требует вернуть незаконно полученные «Аквалайном» деньги
Четверо череповчан отметили совершеннолетие одного из них дебошем в сауне
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8831
0
26.01.2022 [БлогоVO]

Мусорная реформа по-белозерски

52
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма — последнее сельхозпредприятие

1782
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика