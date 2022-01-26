В Вологде на кольце по улице Конева опробовали реверсивную схему движения

В Вологде 25 января на кольце по улице Конева опробовали реверсивное движение. Ранее здесь был запрещен проезд по двум полосам через тоннель по улице Конева. Запрет будет действовать на время ремонта моста через реку Шограш.

С началом ремонта моста через Шограш в Вологде прилегающие улицы и районы в часы пик замедляются в одной большой автомобильной пробке.

Согласно опросу, опубликованному в группе NewsVo 13 января, 56% респондентов сообщили, что ремонт моста повлиял на изменение их жизненного графика в худшую сторону. Кому-то приходится вставать раньше, чтобы добраться на работу вовремя, кто-то отменяет дополнительные занятия у детей или переносит их на другое время.

Люди предлагают свое решение проблемы, например, открыть переезды. Однако власти и представители РЖД утверждают, что сделать это невозможно из-за большого грузопотока.

Но, по всей видимости, чиновники пытаются решить проблему. Об этом говорит проведенный 25 января эксперимент на кольце перед мостом, который попал на видеокамеры Baza.net. По видео видно, что на кольце попробовали работу реверсивного движения. На первый взгляд кажется, что с ним движение на проблемном участке улучшилось.



Будет ли реверсивное движение постоянным на время ремонтных работ - неизвестно.