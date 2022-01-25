В Никольском районе из-за загоревшегося сарая сгорел двухквартирный дом

В деревне Теребаево Никольского района произошёл пожар в двухквартирном деревянном доме. Сообщение о возгорании поступило 24 января в 22:05.

«Площадь пожара 316 квадратных метров. Сгорел дом и находящаяся рядом хозяйственная постройка. Очаг пожара находился в хозпостройке», — сообщает пресс-служба ГУ МЧС по Вологодской области.

Эвакуированы три человека: мужчина и две женщины — жильцы дома — вышли на улицу до прибытия пожарных. Предположительная причина возгорания — неисправность электрооборудования.

Ранее NewsVO сообщал, что в Череповце 68-летняя женщина погибла при пожаре в многоэтажном доме.