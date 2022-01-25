В Череповце во время пожара на балконе многоэтажного дома погибла 68-летняя женщина

25.01.2022 [Происшествия]

Пожар в девятиэтажном доме на улице партизана Окинина произошел накануне в Череповце. По информации регионального управления МЧС, сообщение о возгорании поступило на пульт пожарной охраны в десятом часу вечера. На седьмом этаже дома загорелся балкон.

«Площадь пожара составила 2 квадратных метра. Сгорела внутренняя отделка и имущество, находящееся на балконе. Квартира закопчена по всей площади. Во время пожара погибла собственница квартиры. Эвакуированы 30 жильцов дома, которые самостоятельно вышли из квартир», — рассказали в региональном МЧС.

На ликвидации очага возгорания были задействованы 22 человека личного состава. 

Прибывшие на место происшествия следователи совместно со специалистами МЧС установили, что возгорание произошло на балконе квартиры, где женщина имела привычку курить. В момент происшествия других лиц в квартире не было, входная дверь была заперта изнутри. На лице погибшей отсутствовали видимые телесные повреждения, но имелись следы воздействия продуктов горения, - рассказали в региональном управлении СК.

Следственным отделом Череповца по факту гибели женщины проводится доследственная проверка.

Тэги: пожар, многоэтажки, погибла во время пожара

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