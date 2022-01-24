Череповчанин украл из закрытого на ночь магазина ящик с деньгами из кассы и 50 рублей из коробки для пожертвований

В Череповце полицейские раскрыли кражу из магазина на улице Остинской.

Работница рассказала, что кто-то похитил из торговой точки металлический ящик из кассы и деньги из коробки для пожертвований. Сумма ущерба составила больше 12 тысяч рублей. Подозреваемым оказался 23-летний местный житель. Его задержали.

«По словам задержанного, в ходе распития спиртных напитков со своей возлюбленной у них произошел конфликт, после которого он ушел из квартиры и направился к ближайшему магазину „за добавкой“. Увидев, что магазин закрыт, он разбил стекло двери бутылкой и проник в помещение. Находясь в торговом зале, злоумышленник сломал пластиковый контейнер для сбора пожертвований и похитил оттуда 50 рублей», — сообщает пресс-служба УМВД РФ по Вологодской области.

После череповчанин забрал из кассы магазина металлический ящик, в котором находилось 7800 рублей. Мужчину поместили в изолятор временного содержания. Ему грозит до пяти лет лишения свободы. Возбуждено уголовное дело.