В Вологде покажут последний фильм оператора Алексея Курбатова «Обходные пути»

В Вологде покажут последний последнюю работу оператора Алексея Курбатова — документальный фильм «Обходные пути».

«Медитативный портрет окраин Москвы, пронизанных влиянием невидимых цифровых чёрных рынков. Пока дети бегают по крышам гаражей, рабочие-иммигранты играют в волейбол, а активистка стоит в одиночном пикете, закладчик Денис делает тайники по всему городу», — говорится в сообщении на сайте кинотеатра «Ленком».

Как NewsVO сообщал ранее, Алексей Курбатов — вологодский фотограф и оператор — скончался в США 13 января 2020 года. Ему было 33 года.

Показ пройдёт в кинотеатре «Ленком» 29 января в 17:00. Стоимость билетов от 300 рублей. Возрастное ограничение — 18+.