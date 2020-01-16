Фото со страницы Алексея в соцсети

Вологодский фотограф и оператор Алексей Курбатов умер в Лос-Анджелесе, США, в минувший понедельник, 13 января. По словам близких, у него остановилось сердце. Алексею было 33 года.

Алексей Курбатов известен многим вологжанам под псевдонимом «GriZZly». Он работал фотографом на многих мероприятиях: вечеринках, свадьбах и фестивалях. Но основной работой для него были собственные творческие социально-значимые проекты. В рубрике БлогоVo на нашем сайте выходил его пост с фотографиями о дедушке, в 2015 году рассказ Алексея о вологодских больничных клоунах опубликовал сайт «Такие дела», в 2012 он снял документальную короткометражку «Своё дело».

Алексей был увлечен документальной и экспериментальной фотографией.

— Он сам проявлял плёнки и печатал фотографии дома, — рассказывает вологжанка Анастасия Баранова. — Всякие растворы заказывал в интернете, ночами сидел. У него был миллион камер, объективов. Несколько полароидов разных. Он заказывал просроченные кассеты в интернет-магазинах, они были жутко дорогие. Вот такие кадры получались на эти просроченные кассеты. Или, например, любимый многими триптих Seaguls . Кроме того, у него есть серия фоторабот, исполненных в лит-печати (ред. — это разновидность чёрно-белой фотопечати).

Выставки фотографий Алексея проходили не только в Вологде, но и в других городах России. Его работы печатались в зарубежных фотосборниках.

В 2014 году Алексей уехал в столицу изучать операторское искусство в Московской школе кино, был вдохновлён этим. Там познакомился со своей нынешней женой Катей Селенкиной. Они вместе работали на съемках фильмов и участвовали в творческих проектах.

Так, к примеру, в 2018 году вышел документальный фильм «Бедные люди. Кабаковы», где Курбатов работал под руководством известного оператора Михаила Кричмана. Сам Алексей важной работой считал игровой короткометражный фильм «Сторге», где он был оператором и продюсером.

В 2017 году Алексей с женой уехали в США, где оба продолжили обучение и участие в творческих проектах.

В сентябре 2019 года короткометражный фильм «Fossil falls», который Алексей и Екатерина создали в режиссерском тандеме был показан в конкурсной программе на XXIX кинофестивале «Послание к Человеку» в Санкт-Петербурге.

— Через алхимическую материализацию проявленной вручную 16-миллиметровой кинопленки «Фоссил Фоллс» раскрывает заряд и вибрацию природного мира. Камера движется по пустыне, взаимодействуя с нечеловеческими формами жизни и обнажая невозможность понять или ухватиться за то, что вне нас, и потому неведомо, — описывает действие фильма Lucy Kerr в фейсбуке.

А в декабре 2019 полнометражный фильм, который в данный момент был в работе у супругов, получил грантовую поддержку в 50 000 долларов на кинофестивале в «Лез Арк». По словам друзей, Алексей и Катя планировали доделать этот фильм весной.

Смерть Алексея стала неожиданностью для многих.

— Мы с Лёшей общались буквально до последнего дня, — рассказывает друг Алексея Курбатова, вологодский педагог Алексей Тесленко. — Я занимался с ним по скайпу английским. Последний урок был в понедельник вечером (ред. — по московскому времени, в Лос Анджелесе было утро). Леша был полон сил, в хорошем настроении, строил планы. Мы договорились в следующий раз созвониться через неделю. А утром во вторник мне сообщили, что у него остановилось сердце.

Похороны Алексея Курбатова пройдут в Вологде. Здесь до сих пор живут его родители. Точная дата пока не известна, так как сейчас проводится экспертиза для выяснения причин смерти, затем тело будут перевозить в Москву, потом - в Вологду.

Друзья Алексея готовят вечера памяти в Москве и в Вологде. Для всех его близких смерть активного молодого человека стала шоком.