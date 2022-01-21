Вторую неделю подряд уровень коллективного иммунитета в Вологодской области растет лишь на 1%

Жители Вологодской области в начале 2022 года практически перестали прививаться от коронавируса. Вторую неделю подряд регион регистрирует крайне низкий прирост коллективного иммунитета. С прошлой пятницы, 14 января, он вырос всего на 1,1% и в настоящее время составляет 68%. Напомним, по данным на 14 января, коллективный иммунитет в Вологодской области был 66,9%.

Всего, по данным сайта стопкоронавирус, в Вологодской области вакцинацию первым компонентом сделали 595011 человек. Полную вакцинацию прошли 565 430 жителей области. Впрочем, это все равно выше, чем в среднем по России (64,4%).

«По состоянию на 21 января вакцинация первым компонентом проведена 81 981 007 раз, вакцинация полного цикла — 78 059 701 раз. Уровень коллективного иммунитета в России составляет 64,4%. Сохраняют лидерство 4 региона, где уровень превысил 80%. Это Севастополь (90,5%), Санкт-Петербург (84,6%), Карелия (83,0%) и Чукотка (80,6%)», — сообщила вице-премьер Татьяна Голикова.

Глава оперативного штаба отметила, что близки к достижению отметки 80% по уровню коллективного иммунитета Мурманская область (79,1), Липецкая область (78,6), Республика Тыва (78,3), Пензенская (77,8), Орловская (76,5), Калининградская (75,5) и Московская (75,8) области. Уровень 72% и выше показывают Республика Хакасия, Забайкальский край, Самарская, Тюменская, Белгородская, Архангельская, Новгородская и Псковская области.