В Вытегорском районе местные охотники добыли волка

В Вытегорском районе охотники-волчатники добыли волка около поселка Мирный. Чтобы по следам обнаружить серого хищника, специалистам потребовалось больше недели. Добычей стал взрослый самец.

«Охота на волков идет по всей области. Сообщения жителей отрабатываются в оперативном режиме. Другое дело, что добыть волка — сложная задача. Только выдержка и профессионализм опытных охотников позволяют победить умного и опасного хищника», — рассказали в облохотдепартаменте.

Как накануне сообщал NewsVo, в Вожегодском районе завершилась облава на серых, которые загрызли несколько собак в разных населенных пунктах района, включая райцентр. Там добычей охотников стали шесть волков.