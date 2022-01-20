В Вожегодском районе охотники отстрелили шесть волков

20.01.2022 [Общество]

Вожегодским охотникам удалось стабилизировать ситуацию с волками в районе. В ходе облавы им удалось добыть шесть волков.

Как ранее сообщал NewsVo, сообщения о выходе волков к населенным пунктам вблизи Вожеги начали поступать с начала января. Жители все чаще замечали следы хищников на улицах и на придомовых территориях. Неоднократно волки нападали на домашних собак.

Охотники несколько раз устраивали облавы, но обильные снегопады мешали определить точное количество хищников и их местоположение. Только 18 января благодаря оперативному сообщению от одного местного жителя волков удалось выследить.

В тот же день недалеко от Вожеги бригадой из числа местных охотников и егерей волчья стая была зафлажена. В ходе двухдневной облавы охотникам удалось добыть шестерых волков, - сообщает облохотдепартамент.

«В облавах участвовало 35 человек, это местные охотники и егеря. Благодарю всех, кто принимал участие в облаве», - написал на странице в соцсетях начальник департамента охотхозяйства Олег Кислицын.

В ведомстве также добавили, что массовые охоты на волка в районе продолжаться. Местные жители оповещены о контактах и номерах телефонов районного охотинспектора и ЕДДС. 

Тем не менее, в целях безопасности жителям рекомендуют исключить безнадзорное содержание домашних животных и не допускать стихийные свалки бытовых отходов, которые также привлекают хищников.

По данным облохотдепартамента, с начала 2022 года в Вологодской области добыто уже 14 волков.

Тэги: волки, облава, охота

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