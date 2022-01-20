В Вологодской городской больнице №2 назначен новый главный врач

Руководитель департамента здравоохранения Алексей Плотников представил в четверг, 20 января, коллективу БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2» нового главного врача — Светлану Широкову.

Как сообщает департамент здравоохранения области, Светлана Широкова после окончания Ярославской государственной медицинской академии работала педиатром в Вологодской ЦРБ, а затем на станции переливания крови. С 2020 года занимала должность заместителя главного врача по лечебной работе БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2».

Напомним, должность главврача областной больницы № 2 стала вакантной после того, как бывший главврач Алексей Плотников был назначен начальником департамента здравоохранения.