В Вологодской городской больнице №2 назначен новый главный врач

20.01.2022 [Общество]

Руководитель департамента здравоохранения Алексей Плотников представил в четверг, 20 января, коллективу БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2» нового главного врача — Светлану Широкову.

Как сообщает департамент здравоохранения области, Светлана Широкова после окончания Ярославской государственной медицинской академии работала педиатром в Вологодской ЦРБ, а затем на станции переливания крови. С 2020 года занимала должность заместителя главного врача по лечебной работе БУЗ ВО «Вологодская городская больница № 2».

Напомним, должность главврача областной больницы № 2 стала вакантной после того, как бывший главврач Алексей Плотников был назначен начальником департамента здравоохранения.

Тэги: назначения, главврач, больница

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