Губернатор Олег Кувшинников назвал нового руководителя департамента здравоохранения

На оперативном совещании в правительстве области глава региона Олег Кувшинников представил нового начальника департамента здравоохранения. Им стал главный врач городской больницы

№ 2 Алексей Плотников. Также Алексей Геннадьевич с июля стал заместителем председателя областного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции

Губернатор поставил перед новым руководителем департамента ряд задач. Во-первых, сбалансировать работу системы здравоохранения в условиях пандемии. Во-вторых, снизить уровень смертности от всех видов болезней. Как считает губернатор, для достижения этой цели необходима эффективная работа всех учреждений здравоохранения.

И, в-третьих, необходимо закрыть кадровый дефицит во всех учреждениях здравоохранения области.

Как ранее сообщал NewsVo, кресло начальника департамента здравоохранения стало вакантным в конце октября, когда бывший руководитель депздрава Сергей Бутаков подал в отставку.

«Я решил закончить государственную службу и вернуться ближе к практическому здравоохранению. Губернатор мой выбор поддержал», — пояснил свое решение Бутаков.

С того времени обязанности начальника регионального департамента здравоохранения исполнял Максим Трусов.