Губернатор Олег Кувшинников назвал нового руководителя департамента здравоохранения

13.12.2021 [Общество]

На оперативном совещании в правительстве области глава региона Олег Кувшинников представил нового начальника департамента здравоохранения. Им стал главный врач городской больницы

№ 2 Алексей Плотников. Также Алексей Геннадьевич с июля стал заместителем председателя областного штаба по предупреждению распространения коронавирусной инфекции
Губернатор поставил перед новым руководителем департамента ряд задач. Во-первых, сбалансировать работу системы здравоохранения в условиях пандемии. Во-вторых, снизить уровень смертности от всех видов болезней. Как считает губернатор, для достижения этой цели необходима эффективная работа всех учреждений здравоохранения.

И, в-третьих, необходимо закрыть кадровый дефицит во всех учреждениях здравоохранения области.

Как ранее сообщал NewsVo, кресло начальника департамента здравоохранения стало вакантным в конце октября, когда бывший руководитель депздрава Сергей Бутаков подал в отставку.

«Я решил закончить государственную службу и вернуться ближе к практическому здравоохранению. Губернатор мой выбор поддержал», — пояснил свое решение Бутаков.

С того времени обязанности начальника регионального департамента здравоохранения исполнял Максим Трусов.

 

Тэги: департамент здравоохранения, назначение

ТОП НЕДЕЛИ

Вологодскую область после морозов завалит снегом
В Вологде более чем на сутки перекроют воду
Администрация Вологды продает за 1 рубль объект культурного наследия регионального значения
В Вологде предъявлено обвинение мужчине, который убил знакомую и сжёг тело
В Вологде скончалась Галина Осокина
Вологжанка на спор пыталась украсть товары из супермаркета
Вологжанка из ревности зарезала знакомую
Непривитых вологодских чиновников начали отстранять от работы
Журналист Леонид Парфенов и актер Никита Кукушкин открыли в Вологде благотворительное мобильное приложение
Четыре грузовых автомобиля столкнулись в Вологодском районе

Похожие новости

Прокуратура Сямженского района встала на защиту прав больных сахарным диабетом

В Сямженский районный суд направлены исковые заявления на Департамент здравоохранения Вологодской области

1618
0

В Вологде вновь муссируются слухи о смене руководства в департаменте здравоохранения

Сообщается, что вместо Сергея Бутакова руководить департаментом будет главврач областной больницы №2 Алексей Плотников

3157
0

Стоматологию Никольской ЦРБ залило водой из-за аварии

Инцидент произошел 6 сентября

942
0

В поликлинике «Бодрость» в Вологде назвали провокацией очередь в несколько десятков человек

Издание правительства Вологодской области «Вологда Регион» сообщило, что кто-то звонил на мобильные и стационарные телефоны пациентов и приглашал их записаться к врачу именно 29 марта

3529
0

Компьютерный томограф обещают купить в Сокольскую ЦРБ в 2021 году

Имеющийся аппарат сломался

776
0

«Лучшим врачом года» в Вологодской области признали эпидемиолога Елену Кочневу

Она работает в Центре по профилактике инфекционных заболеваний

978
0

«Сдохни или умри»: в сети появились фото отделения нефрологии Вологодской областной больницы

Пациентка рассказывает, что из старых деревянных окон дует, от стен отваливается штукатурка, батареи не греют и питание ужасное

3821
0

Страницу департамента здравоохранения Вологодской области в соцсети «ВКонтакте» взломали

Сообщение об этом появилось в официальном аккаунте регионального правительства

2013
0

В Вологде суд обязал департамент здравоохранения купить для ребенка не зарегистрированное в России лекарство

Препарат является жизненно необходимым для семилетнего мальчика и стоит более 28 млн рублей

2090
0

В Вологодской областной больнице пациентку не смогли обследовать из-за неработающего оборудования

В итоге женщина умерла

2510
0

Департамент здравоохранения Вологодской области отказал в закупке жизненно важного лекарства для ребенка

Прокуратура через суд обязала ведомство это сделать

1653
0

Женская консультация на улице Северной в Вологде временно прекратила прием пациенток

Причина - перепрофилирование части коек горбольницы №2 под коронавирусный госпиталь

2351
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

В Вологде завершено расследование уголовного дела в отношении сторонников запрещённых в России «Свидетелей Иеговы»
Выставка бальных платьев 19 века открылась в Вологодской филармонии
Шесть елочных базаров откроются в Вологде в конце декабря
Песни в исполнении вологжан прозвучат в новогодние праздники на площади Революции
Сдать ненужные живые ели в переработку после праздников смогут жители Вологды
Губернатор Олег Кувшинников назвал нового руководителя департамента здравоохранения
Сергей Воропанов предложил вологжанам высказывать идеи реконструкции площади Революции
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

5704
0
12.12.2021 [БлогоVO]

Кормит хозяйство не только зубров, но еще и кабанов

313
0
10.12.2021 [Обзор Прессы]

Моргенштерн ответил главе СК РФ Бастрыкину на обвинения в торговле наркотиками

926
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика