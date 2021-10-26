В правительстве области подтвердили отставку начальника департамента здравоохранения

26.10.2021 [Общество]

Сергей Бутаков сегодня оставляет пост начальника регионального депздрава.  

«Я решил закончить государственную службу и вернуться ближе к практическому здравоохранению. Губернатор мой выбор поддержал», - сообщил он.

Таким образом, прогнозы NewsVo подтвердились. Еще две недели назад мы сообщали, что смена руководства в региональном департаменте здравоохранения произойдет до конца октября.

Как пишет пресс – служба региона, большая часть трудовой деятельности Сергея Бутакова связана именно с практической медициной. После окончания Санкт-Петербургского медицинского института имени Академика И.П. Павлова в 1992 году он несколько лет практиковал в качестве одной из хирургических специальностей.

С 2012 года работал в департаменте здравоохранения области, с 2015 – в должности заместителя начальника, а спустя 4 года занял пост руководителя.

Обязанности начальника регионального департамента здравоохранения в настоящее время исполняет Максим Трусов.

Тэги: отставка, Сергей Бутаков

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