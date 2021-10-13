Руководителя областного департамента здравоохранения могут сменить до конца октября

13.10.2021 [Общество]

Наиболее вероятной датой смены руководства в региональном департаменте здравоохранения называют 25 октября. По непроверенным данным, эту дату озвучил сам Сергей Бутаков в неофициальной беседе с коллегами.

Свой уход, как рассказал наш источник в департаменте здравоохранения, Сергей Бутаков объяснил непрекращающимися претензиями к работе региональной медицины в период пандемии. Именно должность руководителя департамента здравоохранения стала, пожалуй, одной из самых «расстрельных» из всех начальников департаментов за последние полтора года.   

Как сообщал NewsVo, кресло руководителя депздрава может занять главный врач областной больницы №2 Алексей Плотников. Официально в департаменте отставку руководителя никак не комментировали. Дозвониться до самого Сергея Бутакова редакции NewsVo не удалось.

Тэги: здравоохранение, департамент, отставка

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