В Вологде 1264 человека приняли участие в крещенских купаниях

20.01.2022 [Общество]

В Вологде 1264 человека приняли участие в крещенских купаниях, сообщает пресс-служба администрации города.

В этом году две купели были организованы у Спасо-Прилуцкого монастыря. По данным пресс-службы, в ночь с 18 на 19 января в них окунулись 852 человека. 19 января с 9:00 до 16:00 к ним присоединились ещё 412 человек.

В Вологодском районе купания проводились на источнике «Смоленской» иконы божьей матери у деревни Владычнево, Святом источнике Николая Чудотворца в деревне Лягалово и на Соколовском роднике. Всего в них искупалось больше шести тысяч человек.

«Только Соколовский родник, где в этом году прошел 20-й по счету водосвятный молебен, в Крещенскую ночь посетили более 3000 человек. Совершить традиционный обряд приехали жители окрестных деревень и областной столицы», — сообщает пресс-служба администрации Вологодского района.

По данным пресс-службы, в 2021 году на Крещение источники Вологодского района посетили около 10 тысяч человек.

Тэги: Крещение, купание
фото пресс-службы администрации Вологодского района

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