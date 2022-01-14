В Вологде две крещенские купели организуют у Спасо-Прилуцкого монастыря

14.01.2022 [Общество]

В Вологде две крещенские купели организуют рядом со Спасо-Прилуцким монастырём, сообщает пресс-служба администрации города.

В ночь с 18 на 19 января окунуться в прорубь можно будет с 22:00 до 4:00, а 19 января — с 9:00 до 16:00. Рядом с купелями установят обогреваемую палатку для переодевания. Чтобы ей воспользоваться, нужно будет предъявить QR-код или отрицательный ПЦР-тест на коронавирус.

«За безопасностью при купании будут следить спасатели, сотрудники полиции, дружинники и медики скорой помощи — в общей сложности 26 человек ночью и 20 человек в дневное время. Вологжан будут пропускать к иорданям небольшими группами, с соблюдением социальной дистанции. На берегу установят леерные ограждения во избежание столпотворения», — говорится в сообщении пресс-службы.

Оставить автомобили можно будет на парковке у монастыря. Въезд будет осуществляться с улицы Железнодорожной.

«Качество воды перед праздником Крещения проконтролируют специалисты МУП ЖКХ „Вологдагорводоканал“, сегодня уже взяты пробы с места проведения купания. При этом в любом случае не рекомендуется использовать воду из купели как питьевую», — также говорится в сообщении пресс-службы администрации Вологды.

Перед купанием лучше проконсультироваться с врачом. По предварительным данным сайта gismeteo.ru, температура воздуха 18 и 19 января может колебаться от минус пяти до минус 15 градусов.

Тэги: купели, Крещение

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