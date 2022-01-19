Череповецкий «Водоканал» не заплатил подрядчику за модернизацию котельной

19.01.2022 [Общество]

Вологодское УФАС оштрафовало череповецкий МУП «Водоканал» за нарушение прав предприятий малого бизнеса при оплате выполненных работ.

«Законодательством о закупках для юридических лиц установлен срок оплаты по договору, заключенному по результатам закупки с субъектом малого или среднего предпринимательства, который не должен превышать 15 рабочих дней. Этот срок оплаты направлен на защиту прав субъектов малого и среднего бизнеса, участвующих в закупках в рамках 223-ФЗ», — рассказали в вологодском УФАС.

Между «Водоканалом» и ООО «Новая энергетика» был заключен договор, по результатам которого подрядчик выполнил работы по модернизации котельной в установленные сроки. Однако «Водоканал» в течение 15 дней не оплатил работу предприятия.

Представители ООО «Новая энергетика» обратились к антимонопольщикам, которые посчитали коммунальное предприятие виновным в совершении административного проступка.

В результате «Водоканал» был оштрафован на 50 000 рублей.

 

Тэги: водоканал, УФАС, штраф

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