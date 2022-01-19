В Вологде 26-летнему мужчине предъявили обвинение в тройном убийстве

В Вологде 26-летнему мужчине предъявлено обвинение в тройном убийстве. Среди его жертв — 3-х летний малыш.

Как сообщал NewsVo, мужчина был задержан в первых числах января после того, как 3 января в квартире дома по улице Ветошкина было обнаружено тело 83-летнего пенсионера, а тела 34-летней женщины и ее 3-летнего сына нашли 6 января в квартире дома на улице Беляева.

Как рассказали в региональном управлении СК, 1 января 2022 года подозреваемый, находившийся в гостях у своей 34-летней знакомой, после ссоры с ней поочередно задушил сначала хозяйку квартиры, а затем ее 3-летнего сына, после чего скрылся с места убийства. Спустя два дня мужчина пришел в квартиру к своему 83-летнему соседу, чтобы занять у того денег. После того, как пенсионер отказал ему, напал на него, задушил, нашел в квартире деньги и также скрылся.

После обнаружения тел погибших родственниками информация была передана в правоохранительные органы. В ходе первоначальных следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий была установлена непосредственная причастность к совершению указанных преступлений одного лица. 6 января сыщики установили его местонахождение и в последующем он был арестован.

«Следственными органами предъявлено обвинение 26-летнему мужчине по факту тройного убийства. Обвинение предъявлено в совершении преступлений, предусмотренных пунктами „а, в, з“ ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство трех лиц, в том числе малолетнего, из корыстных побуждений, сопряженное с разбоем), а также пунктом „в“ ч. 4 ст. 162 УК РФ (разбой, совершенный с применением насилия, опасного для жизни и здоровья)», — рассказали в управлении СК.

В ведомстве также пояснили, что обвиняемый признал свою вину.