В Вологде задержали подозреваемого в убийстве пенсионера, женщины и ребёнка

07.01.2022 [Происшествия]

В Вологде задержали 26-летнего местного жителя, подозреваемого в убийстве 83-летнего пенсионера, 34-летней женщины и её трёхлетнего сына.

По данным пресс-службы УМВД РФ по Вологодской области, тело мужчины было обнаружено в квартире дома на улице Ветошкина 3 января, а тела женщины и ребёнка в квартире дома на улице Беляева 6 января. Из квартиры пенсионера пропали деньги.

«Способ сокрытия следов преступлений был схож между собой, в связи с чем у следствия появились реальные основания полагать, что они совершены одним лицом. Уголовные дела были незамедлительно соединены в одно производство», — сообщает пресс-служба СУ СК РФ по Вологодской области.

В пресс-службе областного СУ СК РФ корреспонденту NewsVO рассказали, что пострадавшие не знали друг друга, но задержанный приходился им знакомым.

С подозреваемым работают следователи. Мотивы и обстоятельства преступлений устанавливаются.

Тэги: убийство, уголовное дело, следствие

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