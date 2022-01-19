Почему ремонт моста через Шограш в Вологде продлится 23 месяца и почему выбран такой вариант движения

Почему мост через Шограш будут ремонтировать так долго? Неужели нельзя это сделать быстрее? Почему на время ремонта выбран именно такой вариант движения транспорта? Какие ещё варианты объездов рассматривались, и почему они были отвергнуты?

Подобные вопросы вологжане писали в социальных сетях и в адрес редакции NewsVo. Эти вопросы мы передали в пресс-службу администрации города Вологды, и вот какие ответы получили.

«Сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии»

– Мосты через реку Шограш в створе улиц Герцена – Конева (правый и левый) построены в 1986 году. Последнее обследование общетехнического состояния мостов проводилось в 2017 году ООО «Липецкстройпроект» и показало, что сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, и требуется проведение капитального ремонта, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Контракт на ремонт мостов стоимостью 132 млн рублей был заключен с организацией «Мостостроительный отряд №61». Нормативная продолжительность ремонта составляет 18 месяцев, в эти сроки также входят переустройство сетей и окраска мостов.

Однако с учетом технологического перерыва общий срок производства работ увеличивается до 23 месяцев.

«В период нереста рыб ремонтные работы проводить запрещено»

– Технологический перерыв необходим в соответствии с требованиями Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. По информации ведомства, река Шограш является рыбной, и в период весеннего и осеннего нереста работы проводить запрещено. Так, для охраны весенне-нерестующих рыб проводить работы нельзя с 20 апреля по 10 июня включительно, для охраны осенне-нерестующих рыб – с 01 октября до периода ледостава. В связи с этим подрядчик планирует максимально оперативно, до наступления запрета на работы (не позднее 01 апреля), завершить основной объём ремонта по правой половине инженерного сооружения и к июню 2022 года выполнить асфальтирование проезжей части. После чего будет рассмотрена возможность на некоторое время открыть все 4 полосы движения по мосту через р. Шограш (по две в каждом направлении). Далее начнется ремонт левой части моста, также с учетом периодов времени, когда по требованиям Федерального агентства по рыболовству нельзя проводить работы, – пояснили в пресс-службе администрации города Вологды.

«Почему выбран именно такой вариант движения?»

– Что касается самой схемы организации движения, то в преддверии ремонта администрация города, подрядчик и ГИБДД прорабатывали разные варианты организации движения, но по разным причинам они были отклонены, – сообщили в пресс-службе. – Так, например, рассматривался вариант организации движения по участку только для общественного транспорта, но это доставило бы неудобства жителям.

Еще одним рассмотренным, но отклоненным вариантом стало – частичное движение транспорта.

– Рассматривался вариант, когда, например, в утренние часы по двум полосам можно выезжать с Конева, в вечернее время - въезжать. Но такой вариант неприемлем для общественного транспорта, которому в течение дня нужно двигаться в обе стороны.

На данный момент остановились на существующем сегодня варианте – движение по левому мосту по двум полосам (по одной в каждую сторону). При этом движение запрещено для грузового транспорта свыше 3,5 тонн за исключением грузовой техники подрядчика.

«Объездные пути на период ремонта были продуманы заранее»

В 2020 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» была отремонтирована улица Можайского на участке от дома № 1 по улице Береговой до дома №2 по Топливному переулку.

Общая протяженность обновленного участка составила 2,2 километра, стоимость работ – 123,2 млн рублей.

– Улица Можайского была отремонтирована заранее именно как возможный вариант объезда на период ремонта моста. Также в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы участки улиц Ловенецкого и Сергея Преминина, которые можно использовать, как объездные, расширено кольцо на перекрестке Конева-Можайского, что позволило увеличить пропускную способность этого участка, – сообщили в пресс-службе.

Ранее NewsVo рассказывал о вариантах изменения движения на время ремонта моста, которые предлагали вологжане и специалисты математического моделирования дорожного движения.