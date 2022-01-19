Почему ремонт моста через Шограш в Вологде продлится 23 месяца и почему выбран такой вариант движения

19.01.2022 [Общество]

Почему мост через Шограш будут ремонтировать так долго? Неужели нельзя это сделать быстрее? Почему на время ремонта выбран именно такой вариант движения транспорта? Какие ещё варианты объездов рассматривались, и почему они были отвергнуты?

Подобные вопросы вологжане писали в социальных сетях и в адрес редакции NewsVo.  Эти вопросы мы передали в пресс-службу администрации города Вологды, и вот какие ответы получили.

«Сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии»

– Мосты через реку Шограш в створе улиц Герцена – Конева (правый и левый) построены в 1986 году. Последнее обследование общетехнического состояния мостов проводилось в 2017 году ООО «Липецкстройпроект» и показало, что сооружения находятся в неудовлетворительном состоянии, и требуется проведение капитального ремонта, – сообщает пресс-служба администрации города Вологды.

Контракт на ремонт мостов стоимостью 132 млн рублей был заключен с организацией «Мостостроительный отряд №61». Нормативная продолжительность ремонта составляет 18 месяцев, в эти сроки также входят переустройство сетей и окраска мостов. 
Однако с учетом технологического перерыва общий срок производства работ увеличивается до 23 месяцев. 

«В период нереста рыб ремонтные работы проводить запрещено»

– Технологический перерыв необходим в соответствии с требованиями Северо-Западного территориального управления Федерального агентства по рыболовству. По информации ведомства, река Шограш является рыбной, и в период весеннего и осеннего нереста работы проводить запрещено. Так, для охраны весенне-нерестующих рыб проводить работы нельзя с 20 апреля по 10 июня включительно, для охраны осенне-нерестующих рыб – с 01 октября до периода ледостава. 

В связи с этим подрядчик планирует максимально оперативно, до наступления запрета на работы (не позднее 01 апреля), завершить основной объём ремонта по правой половине инженерного сооружения и к июню 2022 года выполнить асфальтирование проезжей части. После чего будет рассмотрена возможность на некоторое время открыть все 4 полосы движения по мосту через р. Шограш (по две в каждом направлении). Далее начнется ремонт левой части моста, также с учетом периодов времени, когда по требованиям Федерального агентства по рыболовству нельзя проводить работы, – пояснили в пресс-службе администрации города Вологды.

«Почему выбран именно такой вариант движения?»

– Что касается самой схемы организации движения, то в преддверии ремонта администрация города, подрядчик и ГИБДД прорабатывали разные варианты организации движения, но по разным причинам они были отклонены, – сообщили в пресс-службе. – Так, например, рассматривался вариант организации движения по участку только для общественного транспорта, но это доставило бы неудобства жителям. 

Еще одним рассмотренным, но отклоненным вариантом стало – частичное движение транспорта.

– Рассматривался вариант, когда, например, в утренние часы по двум полосам можно выезжать с Конева, в вечернее время - въезжать. Но такой вариант неприемлем для общественного транспорта, которому в течение дня нужно двигаться в обе стороны. 

На данный момент остановились на существующем сегодня варианте – движение по левому мосту по двум полосам (по одной в каждую сторону). При этом движение запрещено для грузового транспорта свыше 3,5 тонн за исключением грузовой техники подрядчика. 

«Объездные пути на период ремонта были продуманы заранее»

В 2020 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» была отремонтирована улица Можайского на участке от дома № 1 по улице Береговой до дома №2 по Топливному переулку. 

Общая протяженность обновленного участка составила 2,2 километра, стоимость работ – 123,2 млн рублей. 

– Улица Можайского была отремонтирована заранее именно как возможный вариант объезда на период ремонта моста. Также в 2021 году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» были отремонтированы участки улиц Ловенецкого и Сергея Преминина, которые можно использовать, как объездные, расширено кольцо на перекрестке Конева-Можайского, что позволило увеличить пропускную способность этого участка, – сообщили в пресс-службе.

Ранее NewsVo рассказывал о вариантах изменения движения на время ремонта моста, которые предлагали вологжане и специалисты математического моделирования дорожного движения.

Тэги: ремонт мостов, река Шограш, Шограш, пробки, автомобилисты

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