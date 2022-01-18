Как уменьшить автомобильные пробки на время ремонта моста через Шограш

С началом ремонта моста через Шограш в Вологде прилегающие улицы и районы в часы пик замедляются в одной большой автомобильной пробке.

Особенно острой эта проблема стала в первые пару недель после новогодних каникул, когда горожане вышли на работу и повезли детей в школы.

Согласно опросу, опубликованному в группе NewsVo 13 января, 56% участников опроса сообщили, что ремонт моста повлиял на изменение их жизненного графика в худшую сторону.

– Мы живем за городом. И если раньше мы сами отвозили детей в школу, то сейчас нам пришлось заключить договор с транспортной компанией, которая будет каждый день доставлять наших детей в школу через Лосту, – рассказала NewsVo вологжанка Наталья. – Иначе мы теперь не успеваем и в школу, и на работу.

С проблемой пересечения моста столкнулись и пешеходы. Напомним, правый мост закрыт не только для автомобилистов, но и для пешеходов. Жителям улицы Можайского для того, чтобы перейти мост, приходится делать большой крюк: идти до пешеходного перехода на улице Беляева и возвращаться к левой стороне моста. Тем, кто подходит к мосту с правой стороны по Герцена перед тоннелем, нужно переходить улицу в районе улицы Рабочей. Конечно же, не всем удобно делать такой крюк, и некоторые, вопреки указательным надписям, пытаются пройти через тоннель по «своей стороне».

Скриншот из видео, присланного читателями. Здесь видно, что люди идут по проезжей части в тоннеле, держась за стену.

– Коллега по работе рассказывает. Вчера добиралась домой и шла по правой стороне Герцена, как обычно. Дошла до туннеля, а там засада — тротуар загорожен арматурными сетками, – сообщают вологжане. - Перейти на другую сторону дороги нет никакой возможности из-за непрекращающегося потока машин. Тогда она решила взобраться на железнодорожную насыпь. Там как раз есть лестница на ж/д мост. Перешла по ж/д. мосту на другую сторону, а вот на той стороне уже лестницы нет и очень крутая насыпь, заваленная снегом! Она принялась топтать вниз ступеньки в снегу. С трудом дотоптала до середины насыпи. Ещё и сумка в руке! В это время на её счастье внизу проходил мужчина. Он увидел такую её беду, влез на насыпь и спустил нашу даму вниз. После чего она, счастливая, отправилась домой на Конева.

Жители Вологды нервничают, опаздывают и задаются вопросом: «Можно ли было избежать таких неудобств?» В социальных сетях, помимо негативных отзывов, они обсуждают и различные варианты решения возникшей проблемы.

Ранее, отвечая на многочисленные вопросы горожан, мэр Вологды Сергей Воропанов уже рассказывал, что ремонт моста уже идет по ускоренной схеме. Демонтажные работы проводить ночью нельзя — отбойные молотки не дадут уснуть жителям ближайших многоэтажек. Но следующие этапы будут идти круглосуточно.

В сутки по этому участку проходит до 250 поездов. Переезды будут постоянно закрыты

Вологжане также предлагают на время ремонта моста открыть законсервированные несколько десятков лет назад железнодорожные переезды.

Корреспонденты NewsVo обратились в СЖД с просьбой прокомментировать такой вариант развития событий.

– Согласно приказу Минтранса №237 от 31 июля 2015 г., не допускается на железнодорожных путях общего пользования открывать железнодорожные переезды I, II, III категорий (раздел III, п.16), – поясняет Юлия Гонгина, начальник службы корпоративных коммуникаций СЖД. – Участки, где раньше располагались железнодорожные переезды, находятся в горловинах станции Лоста: в парке приема (в районе базы ПМС113) и в парке отправления (в районе Льнокомбината). Железнодорожный переезд в створе улиц Гагарина и Товарная располагался в южной горловине станции Вологда-2. Переезды были закрыты в разное время в связи с увеличением поездопотока и строительством путепроводов.

По словам Юлии Гонгиной, вологодский узел – самый грузонапряженный на Северной железной дороге. В местах бывших переездов на станции Лоста – четыре главных пути, в сутки по ним проходит до 250 грузовых и пассажирских поездов. Такой же поток идет по трем главным путям через станцию Вологда-2. Кроме этого, на обеих станциях круглосуточно производятся маневровые работы, и подвижной состав также движется по этим путям.

– Оборудование железнодорожных переездов на участках с таким интенсивным движением нецелесообразно: они будут постоянно закрыты для движения автотранспорта, – считают представители СЖД.

Быстрого варианта решения проблемы нет

Помимо идеи с открытием переездов, вологжане задумываются и над вариантами изменения движения на кольце на улице Конева. Их мнения разделяют и специалисты математического моделирования дорожного движения из компании «Дорстрой», которая уже выполняла достаточно глобальную работу по транспортному планированию для всей Вологды.

– Проект содержал в себе достаточно много детальных предложений по разгрузке улично-дорожной сети города, таких как въезд на Октябрьский мост, площадь Бабушкина с выездом на Пошехонское шоссе, а также пересечение Герцена, Можайского и Конева и прочие. К сожалению, на текущий момент эти мероприятия не реализованы, – рассказал NewsVo Сергей Мельников, руководитель отдела математического моделирования компании «Дорнадзор».

По словам Сергея Мельникова, нынешняя проблема пробок из-за ремонта моста через Шограш возникает в первую очередь из-за недостаточной связанности Юго-Западного и центрального района Вологды. Эти районы имеют всего 3 транспортных «коридора», один из которых сейчас частично ограничен в движении.

– Если раньше они как-то справлялись с транспортной нагрузкой, то при частичном ограничении движения проблема вылезла наружу. К сожалению, в данной ситуации не существует быстрого варианта добавления новой связи районов в альтернативу существующему. Учитывая плотную сеть железнодорожных путей, разделяющих районы, единственным вариантом связи являются мостовые сооружения. Строить новый мост – очень дорого, долго и проблемно. Конечно, реконструкция мостовых сооружений очень важный с точки зрения безопасности участников дорожного движения процесс. Поэтому в сложившейся ситуации частичное перекрытие оправдано.

Какие действия могут смягчить ситуацию

По мнению специалистов «Дорстроя» есть ряд действий, которые помогут смягчить проблему.

– На наш взгляд, на данный момент можно попытаться снизить загрузку и увеличить пропускную способность узла при помощи локальных решений на пересечении улиц Можайского, Герцена и маршала Конева, – говорит Сергей Мельников. – Также можно рассмотреть возможность изменения типа пересечения с кольцевого на обычный 4-х подходный перекрёсток со светофорным регулированием, к этому варианту можно добавить адаптивное автоматизированное регулирование на светофорном объекте при помощи детекторов, которые будут определять наиболее загруженное направление и давать ему приоритет движения. Или можно начинать с малого и изменить приоритет движения на кольцевом пересечении.

Данные действия, по мнению специалистов, помогут смягчить последствия сложившейся ситуации, однако полностью проблему пробок не решат.

Ранее NewsVo рассказывал, что оставлять дальше мост через Шограш без ремонта невозможно, поскольку он находится в аварийном состоянии. На ремонт моста потребуется 132 млн рублей.