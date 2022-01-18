За 2021 год россияне потратили на лекарства от коронавируса больше 64 млрд. рублей

За 2021 год жители России потратили на лекарства от коронавируса больше 64 миллиардов рублей, сообщает РБК со ссылкой на данные единой системы цифровой маркировки и прослеживания товаров «Честный знак».

16,8 миллиардов рублей из этой суммы пришлась на препарат умифеновир, известный под торговым названием арбидол. 7,2 миллиарда рублей граждане потратили на иммуномодулятор интерферон-альфа-2b.

В пятёрку также вошли: средство для лечения COVID-19 фавипиравир (2,9 млрд. рублей), кортикостероид дексаметазон (1 млрд. рублей) и метилпреднизолон (0,8 млрд. рублей).

Больше всего денег потратили на лекарства жители Москвы и Московской области, а также жители Краснодарского края.

Ранее NewsVO сообщал, что Минздрав России утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса.