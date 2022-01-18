Минздрав утвердил перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса

Министерство здравоохранения РФ утвердило перечень противопоказаний к вакцинации от коронавируса, сообщает ТАСС. Соответствующий документ, подписанный главой ведомства Михаилом Мурашко, опубликован на портале правовой информации.

Противопоказания разделены на три группы: бессрочные, устанавливаемые на определённый срок и «иные».

К бессрочным противопоказаниям относятся: гиперчувствительность к компонентам препарата, а также аллергия и тяжёлые осложнения после предыдущей прививки (анафилактический шок, тяжелые генерализированные аллергические реакции, судорожный синдром, температура тела выше 40 градусов, гиперемия или отек в месте инъекции).

К устанавливаемым на определённый срок противопоказаниям относятся: острые инфекционные заболевания в средней и тяжёлой степени тяжести, неинфекционные заболевания и обострения хронических заболеваний. В таких случаях прививку можно делать через две-четыре недели после выздоровления или в период ремиссии. При острых респираторных заболеваниях, протекающих в лёгкой степени и острых респираторных заболеваниях желудочно-кишечного тракта, привиться можно после нормализации температуры тела.

Список «иных» противопоказаний включает:

Злокачественные образования — при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».

Беременность и грудное вскармливание — при вакцинации «Эпиваккороной», «Эпиваккороной-Н», «Спутником Лайт», «Спутником М», «Гам-ковид-вак-лио» и «Ковиваком».

Недостижение возраста 18 лет. Исключение — вакцинация «Спутником М», однако в ее случае противопоказанием является недостижение возраста 12 лет.

Возраст старше 60 лет — при вакцинации «Гам-ковид-вак-лио», «Спутником М», «Эпиваккороной-Н» и «Ковиваком».

Другие противопоказания, определенные инструкциями по медицинскому применению вакцин.

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