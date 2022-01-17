В Вологде началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба»

17.01.2022 [Общество]

В Вологде началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба», сообщил на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«В спортивном комплексе «Золотая шайба» будут проходить тренировки по хоккею, фигурному катанию, керлингу, занятия по физподготовке, массовые катания. Также комплекс предусматривает кардиозону и скалодром. Возле спорткомпекса планируется парковка», — говорится в сообщении.

Рядом с будущей «Золотой шайбой» строится ледовый дворец с искусственным льдом. Дворец готов уже на 75%.

Ранее NewsVO сообщал, что о подписании контракта на строительство ФОКа «Золотая шайба» пресс-служба губернатора сообщила 20 февраля 2021 года. Госконтракт на 272,8 млн рублей получило ООО «Строительное монтажное управление «Вологдагражданстрой».

Тэги: ФОК, Строительство, губернатор
Фото со страницы губернатора Вологодской области Олега Кувшинникова в соцсети

ТОП НЕДЕЛИ

Содержание ртути в волосах жителей западных районов Вологодской области значительно превышает норму
В Вологде под мостом 800-летия нашли тело женщины
Температура воздуха в Вологодской области будет колебаться от -28 градусов до нуля
Пациент напал на врача в Череповце
Здание Дворца культуры подшипникового завода выставили на продажу
В Вологде на железнодорожном переезде погиб мужчина
Жители Вологодской области массово готовят иски к регоператору из-за взлета цен на вывоз мусора
В Вологодской области зарегистрирован первый случай заражения омикрон-штаммом COVID
Правительство Вологодской области приняло новую территориальную схему обращения с ТБО
На улице Ленинградской в Вологде автомобиль перевернулся на крышу

Похожие новости

Восстанавливающий ФОК в Череповце бизнесмен ищет нового инвестора для проекта

Об этом Олег Коневин сообщил на своей странице в соцсети. Мужчина рассказал, что вместе с семьей переехал на Кипр.

 

1833
0

Подрядчика, сорвавшего сроки строительства ФОКа в Череповце, оштрафовали на 300 тысяч рублей

Речь идет об ООО «Стройсектор»

1506
0

Череповчанин Олег Коневин продал квартиру, чтобы рассчитаться с мэрией за купленный ФОК

Теперь ему осталось заплатить еще НДС

1246
0

Срок сдачи ФОКа на улице Монклер в Череповце вновь перенесен

Спортобъект должны были сдать еще в августе 2020 года

1560
0

Прокуратура обнаружила нарушения в работе ФОКа «Газовик» в Нюксенице

Не во всех санузлах были антисептики для обработки рук, кроме того, в здании не проводились пожарные учения

1336
0

Череповчанин Олег Коневин продает дачу, чтобы рассчитаться с долгами и завершить ремонт ФОКа

Он выставил на продажу дом с участком в деревне Колоколец Устюженского района на реке Мологе

 

1741
0

Мэрия Череповца пока не будет забирать ФОК «Аист» у восстанавливающего его бизнесмена

Но штрафные санкции заплатить придется

1164
0

Мэрия Череповца грозится забрать ФОК «Аист» у восстанавливающего его бизнесмена

Олег Коневин оплатил только половину его стоимости и надеялся перечислить городу остальное после восстановления объекта, но чиновники настаивают на выплате долга

 

 

4607
0

Житель Череповца Олег Коневин восстанавливает ФОК, который выкупил у властей

Мужчина мечтает, что там будет открыта спортивная школа для всех желающих

8979
0

Подрядчик дважды сорвал сроки по строительству ФОКа в Череповце

Речь идет о физкультурно-оздоровительном комплексе на улице Монтклер

1055
0

Проектировать и строить ледовый ФОК в Вологде за 272,8 млн. рублей будет «Вологдагражданстрой»

Ледовый физкультурно-оздоровительный комплекс "Золотая шайба" появится рядом со строящимся Ледовым дворцом

3384
0

В Шексне открыли новый многофункциональный спорткомплекс

Его построили на деньги, полученные рамках договора пожертвования, заключенного в мае 2018 года между ООО «Газпром трансгаз Ухта» и правительством области.

1120
0

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Житель Череповца уехал в Москву с банковской картой сожительницы и потратил с неё все деньги
В Вологде началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба»
Кремль уберет пункты про закон о QR-кодах из перечня поручений Путина
Максим Цветков вошел в состав сборной России на Олимпийские игры 2022 года
В Вологодском районе водитель «Нивы» съехал в кювет и умер
В Череповце ищут пострадавших от мошеннических действий компании «Финико»
Алексей Лебедев из Коноши привез в Вологду коллекцию раритетных лыж
 
22.11.2021 [Общество]

«Нетель — не корова»: история о том, как в Вологодской области чиновники пытались отнять у фермера грант 

8255
0
16.01.2022 [БлогоVO]

Рады сообщить о том, что третий этап проекта «Труба зовёт!» одобрен

275
0
13.01.2022 [Обзор Прессы]

В Верхней Шарденьге сгорела свиноводческая ферма - последнее сельхозпредприятие

965
0

При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru

Мнение редакции может не совпадать с мнением автора публикации

Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика