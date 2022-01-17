В Вологде началось строительство физкультурно-оздоровительного комплекса «Золотая шайба», сообщил на своей странице в соцсети губернатор Вологодской области Олег Кувшинников.

«В спортивном комплексе «Золотая шайба» будут проходить тренировки по хоккею, фигурному катанию, керлингу, занятия по физподготовке, массовые катания. Также комплекс предусматривает кардиозону и скалодром. Возле спорткомпекса планируется парковка», — говорится в сообщении.

Рядом с будущей «Золотой шайбой» строится ледовый дворец с искусственным льдом. Дворец готов уже на 75%.

Ранее NewsVO сообщал, что о подписании контракта на строительство ФОКа «Золотая шайба» пресс-служба губернатора сообщила 20 февраля 2021 года. Госконтракт на 272,8 млн рублей получило ООО «Строительное монтажное управление «Вологдагражданстрой».