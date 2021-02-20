Проектировать и строить ледовый ФОК в Вологде за 272,8 млн. рублей будет «Вологдагражданстрой»

20.02.2021 [Общество]

20 февраля пресс-служба губернатора Вологодской области сообщила о подписании госконтракта на проектирование и строительство ледового ФОКа «Золотая шайба» в Вологде. Госконтракт на 272,8 млн рублей получило ООО «Строительное монтажное управление «Вологдагражданстрой». Новый физкультурно-оздоровительный комплекс разместится с Ледовым дворцом, строительство которого сейчас идет в Бывалово. Примечательно, что дворец тоже возводит «Вологдагражданстрой».

Пресс-служба сообщает, что ледовый ФОК будет включать в себя основной зал с ледовым полем размером 20 на 40 метров. Одновременно в нем смогут тренироваться 45 человек, а при массовом катании – 80 человек. Кроме этого, там появится площадка для кёрлинга. В здании ФОКа также будет зал для общей физической подготовки и скалодром. Максимальная пропускная способность спорткомплекса составит 111 человек в смену. Строительство двух ледовых объектов позволит снизить нагрузку на основной объект, где планируется проводить соревнования по хоккею и фигурному катанию, шорт-треку и кёрлингу.

«В Вологде есть Ледовая арена на улице Пугачева, сейчас строится Ледовый дворец на улице поэта Романова, но с учетом тех обращений, которые поступают в адрес депутатов Законодательного Собрания, правительства области и администрации города, этих двух площадок всё равно будет недостаточно. Число желающих заниматься хоккеем и фигурным катанием с каждым годом стремительно растет. Поэтому строительство еще одной ледовой площадки даст возможность заниматься спортом практически всем, кто хочет, и самое главное – это новый импульс развития регионального спорта», – сказал вице-спикер Законодательного собрания Роман Заварин.

Ранее NewsVo сообщал, что рядом со строящейся ледовой ареной в Бывалово обещают возвести еще один спортивный объект — физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Предполагается, что он будет сдан на год раньше крытого катка — в 2021 году.

Тэги: ФОК

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Проектировать и строить ледовый ФОК в Вологде за 272,8 млн. рублей будет «Вологдагражданстрой»
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