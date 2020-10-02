Физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа построят в Вологде рядом с ледовым дворцом в Бывалово

Рядом со строящейся ледовой ареной в микрорайоне Бывалово в Вологде обещают возвести еще один спортивный объект — физкультурно-оздоровительный комплекс открытого типа. Он будет сдан на год раньше крытого катка — в 2021 году, сообщает пресс-служба Законодательного собрания Вологодской области.

Планируется, что это будет стадион с футбольным полем, которое зимой трансформируется в ледовую коробку. Там разместят беговые дорожки, места для прыжков в длину и высоту, площадку для воркаута и сектор уличных тренажеров.

Затраты на проектирование, госэкспертизу смет, подготовительные и монтажные работы в объеме 13,5 миллионов рублей берет на себя областной бюджет. За счет федеральных средств будут поставлены материалы и оборудование, сообщает пресс-служба. В релизе также говорится, что строительство идет в рамках проекта партии «Единая Россия» «Детский спорт».

«Безусловно, мы очень рады строительству этого комплекса. Он расположится на пересечении двух крупных районов — Конева и Бывалово. Конечно же, он будет пользоваться огромной популярностью. Поэтому возникает вопрос, как будет обеспечена безопасность подходов, будут ли предусмотрены тротуары, на сколько мест рассчитана парковка и где она расположится? Потому что все прекрасно понимают, что мест для машин у таких крупных сооружений никогда не хватает», — отметила заместитель председателя ТОС «Бывалово» Ирина Бакуркова.

Чиновники заявили, что подъездные пути и подходы уже включены в проект. Все будет сделано параллельно со строительством новой дороги. Парковка рассчитана на 150 мест, что соответствует всем нормам. Так же будет создана инфраструктура для маломобильных групп населения – как на улице, так и внутри спорткомплекса.

Как ранее сообщал NewsVo, строительство ледовой арены в микрорайоне Бывалово началось в июне. Госконтракт выиграло ООО «Строительное монтажное управление «Вологдагражданстрой», которое также строило детсад на улице Граничной. Согласно информации, размещенной на сайте госзакупок, фирма получит за работу 530,8 млн. рублей, хотя пресс-служба губернатора области сообщает, что общая стоимость объекта еще выше — около 650 млн. рублей.

Строительство будет профинансировано из федерального бюджета в рамках программы «Спорт — норма жизни» нацпроекта «Демография». Регион получит субсидию в 240 миллионов рублей, около 400 млн. выделят из областного бюджета.