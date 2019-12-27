Администрация Вологды: новый детсад на улице Граничной готов на 40%

27.12.2019 [Общество]
Администрация Вологды: новый детсад на улице Граничной готов на 40%

На 40% выполнены работы по строительству нового детского сада на улице Граничной в Вологде, сообщает пресс-служба городской администрации. Рабочие завершают кладку второго этажа здания, планируется, что в январе на объекте будет подключено теплоснабжение и начнутся отделочные работы. 

Как ранее сообщал NewsVo, работы выполняет ООО «СМУ «Вологдагражданстрой», стоимость госконтракта —  331,6 млн рублей. Строительство началось в сентябре 2019 года, объект должны сдать в июле 2020 года. Учреждение возводится по проекту садиков на улице Возрождения и Северной.

«Мы полностью завершили прокладку наружных коммунальных сетей, в здание заведены водопровод, канализация, теплосети, внутри работают сантехники. К зданию протянули более 700 метров трубы, питьевой и пожарный водоводы, завершаем монтаж теплового узла. Закрыли контур первого этажа, там установили более 60 окон, еще 50 штук для второго этажа заказаны. До конца года выполним кирпичную кладку второго этажа», — пояснила директор компании-подрядчика Маргарита Богданова.  

По данным пресс-службы, полностью кирпичная кладка будет завершена в феврале, затем начнутся кровельные работы, монтаж электрики и внутренних перегородок. Тепло будет подаваться в здание поэтапно, по мере готовности этажей. Для ускорения сроков строительства одновременно планируется выполнять отделочные и общестроительные работы.

Тэги: детсады
Фото пресс-службы городской администрации

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