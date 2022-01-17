Кремль уберет пункты про закон о QR-кодах из перечня поручений Путина

17.01.2022 [Общество]

Из перечня поручений Путина уберут пункты про законопроект о QR-кодах. За время подготовки и согласований поручений президента о законопроекте о QR-кодах ситуация изменилась, и они стали неактуальны. Об этом в понедельник, 17 января сообщает РБК.  

Таким образом, опубликованные в субботу, 15 января, поручения президента по совершенствованию законопроекта о COVID-сертификатах будут аннулированы. Такое заявление сделал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Перечни поручений готовятся в течение нескольких дней, а то и недель, согласовываются по разным направлениям, с разными подразделениями и так далее. Здесь мы их подготовили, но с тех пор изменились обстоятельства», — пояснил Песков.

«Эти пункты из перечня поручений президента, касающиеся доработки законопроекта, мы, конечно, будем убирать, аннулировать. Рабочая ситуация, действуем гибко с учетом обстоятельств», — отметил он.

Как сообщалось ранее, правительство внесло законопроект о введении QR-кодов в общественных местах в Госдуму 12 ноября 2021 года. 16 декабря его приняли в Госдуме в первом чтении. Изначально планировалось, что QR-коды в общественных местах введут с 1 февраля, а действовать эта мера должна была до 1 июня.

 

Тэги: QR - коды, коронавирус
Сюжет: Пандемия коронавируса

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